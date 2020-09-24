Ушел из жизни депутат Заксобрания Кубани Сергей Прокопенко

Умер депутат Законодательного собрания Краснодарского края Сергей Прокопенко. Как в четверг сообщили в ЗСК, их 47-летний коллега скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Прокопенко являлся заместителем председателя комитета Заксобрания края по вопросам промышленности, инвестиций, предпринимательства, связи, потребительского и финансового рынков, внешнеэкономической деятельности, был также директором компании "Ромекс-Кубань".

Депутатом парламента региона он впервые стал в 2012 году, а в сентябре 2017-м победил на выборах в ЗСК по Екатеринодарскому одномандатному избирательному

По данным сайта ЗСК, Сергей Прокопенко родился 28 февраля 1973 года. В 1995-м году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Строительство автомобильных дорог и аэродромов", получил квалификацию "Инженер-строитель". А в 1998 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности "Финансы и кредит", получил квалификацию "Экономист".

Заслуженный строитель Российской Федерации и Кубани, имеет почетное звание почетное звание "Заслуженный дорожник Кубани", награжден медалью "За выдающийся вклад в развитие Кубани" I степени.