В Ейске можно отдохнуть с семьей и заняться экстремальным туризмом

Предпочитаете спокойный семейный отдых? Тогда вам нужно отправиться в Ейский район, расположенный на северо-западе Краснодарского края. Неглубокое теплое и несоленое море, рядом с которым можно отдыхать почти пять месяцев, это ли не подарок природы?

Обо всех преимуществах приазовского отдыха мы беседуем с главой Ейского района Виктором Ляховым.

Виктор Павлович, в чем неповторимая привлекательность Ейского района как курорта?

Виктор Ляхов: Курорт - это необязательно пальмы, подъемники и пятизвездочные отели. Ейский курорт особенный: он известен замечательными пляжами из ракушечника, теплым морем и неповторимыми ландшафтами. Здесь расположены жемчужины природы - коса Ейская, коса Долгая и коса Камышеватская, территории чистых пляжей. Вы в курсе, что песчаные косы живые и могут перемещаться и что нахождение на косе уже само по себе лечебная процедура? Собственно, и сам город Ейск тоже стоит на такой косе. Тихий, спокойный и ухоженный, он очень комфортен для проживания и привлекает жителей других регионов нашей страны, особенно северных регионов. Настоящий курортный городок, где можно полноценно и бюджетно отдохнуть в санатории, пансионате или гостевом доме с удобствами.

Здесь приятно дышать чистым воздухом, а сочетание степного и морского климата и возможность купаться с июня по сентябрь нравится как самим ейчанам, так и гостям. В дни, когда всю Кубань сушит жара, наши морские бризы хорошо смягчают зной. К тому же Азовское море - самое мелкое море в мире, оно безопасно для отдыха с детьми. Зашел по шею и плыви куда хочешь. А еще оно несоленое, не раздражает кожу и, говорят, имеет косметический эффект.

Или возьмите знаменитую ейскую волну: морские ветры обеспечивают настоящий рай для серфингистов и любителей яхт. Не случайно они ждут лета и бронируют места. Убедил? Безо всякого преувеличения, Ейские курорты имеют свои заслуженные звезды.

Как отразился карантин на посещаемости курортов Ейского района в 2020 году?

Виктор Ляхов: Некоторый спад есть, но он не критичен. С начала 2020 года в Ейском районе уже отдохнуло около 640 тысяч человек (за 2019 год - 758 тысяч). Из-за пандемии и ограничительных мероприятий Ейские курорты потеряли самые теплые месяцы весны, а летом отрасль запускалась поэтапно. Зато из-за ограничений международных перелетов на Кубань приехали многие из тех, кто планировал свой отпуск за рубежом. Они выбрали курорты в том числе Ейского района. Я уверен, что отдыхающие, которые посетили курортные территории района в этом году, не разочаровались и приедут еще. Впереди у туристов бархатная осень.

В Ейском районе их принимает множество организаций санаторно-курортного, гостиничного и туристического комплекса.

Разумеется, большинство мест размещения находится на побережье Азовского моря, Таганрогского залива и Ейского лимана, где достаточно пляжей, обустроенных всем необходимым для полноценного комфортного, безопасного, в том числе активного отдыха.

За какими впечатлениями едут в Ейский район - за экстримом на воде, чтобы отдохнуть с детьми или совершить исторические экскурсии?

Виктор Ляхов: И то, и другое, и третье. Едут, во-первых, погреться на наших отличных пляжах, оздоровить детей. У нас 26 пляжей общей протяженностью более 3700 метров, поэтому пляжное направление привлекает основную массу отдыхающих.

Во-вторых, в Ейском районе можно оздоровиться лечебными водами и грязями. Имеются минеральные воды (сероводородные и йодобромные) и лечебные грязи (гидрокарбонатно-сульфидные и магниево-кальциевые). Круглогодично работает одна из старейших и авторитетнейших здравниц Краснодарского края - санаторий "Ейск".

В-третьих, Ейский район - одно из лучших мест в России для занятий экстремальными видами отдыха на воде: виндсерфингом, кайтсерфингом и яхтингом. Для мобильных путешественников нет ничего сложного - взять палатку и рвануть с друзьями или с семьей на побережье Азовского моря. Познакомившись с нашей территорией подробнее, гости узнают, что Ейский район имеет большую историю, связанную с кубанской казачьей культурой, об этом поведают городские музеи и "Кубанский хутор" в поселке Морском.

Для любителей этнотуризма есть много интересных программ. В течение дня туристы смогут посетить музей виноградарства и виноделия, виноградники, винодельни и дегустацию вин. В вечернее время проходят винные праздники с шоу-программой, ужином, дегустацией вина, интересным представлением и конкурсами.

В 2019 году в районе реализован крупный инвестиционный проект - ООО "Приазовский винный дом". Построены и введены в эксплуатацию две винодельни. Сегодня виноград классических и местных сортов перерабатывается на современном европейском оборудовании винного завода производительностью до 300 000 бутылок в год.

А что нового появилось в этом курортном сезоне?

Виктор Ляхов: Могу поделиться: впервые на территории Ейской косы появилась искусственная волна для серфинга. Это специальным образом сконструированный бассейн, в котором нагнетается водный поток и создается волна, которая сохраняет постоянную амплитуду, не увеличивается, не закручивается и не исчезает, как на море или в океане. Это идеальное место, чтобы попробовать прекрасный вид спорта, развивающий все группы мышц, координацию и баланс. Волна ровная и удобная как для новичков, так и для профессионалов.



Как будет развиваться бальнеология?

Виктор Ляхов: Замечу, что санаторно-курортная слава Ейского района насчитывает целое столетие. Сегодня это один из лучших бальнеологических и грязевых курортов на Азовском море.

Самый известный - санаторий "Ейск". Сейчас в здравнице строится лечебно-оздоровительный корпус с бассейном. Там будет круглогодичный питьевой бювет, который станет функционировать в свободном доступе как для жителей Ейского района, так и для гостей. Ждем его ввода в эксплуатацию в этом году.

А как насчет спа-услуг на курорте? Это сейчас востребовано.

Виктор Ляхов: Спа-услуги сегодня предоставляет семейный комплекс "Казачий берег" в станице Должанской. Там современный спа-центр предлагает общеоздоровительные процедуры, в том числе с применением лечебных грязей из месторождения "Плес Глубокий".

Кроме того, на территории района реализуется инвестиционный проект "Медикал Центр с грязелечебницей", рассчитанный на единовременное размещение 250 человек. Там тоже будет спа-зона на 120 человек в сутки, лечебный центр, крытый и открытый бассейны, стоянка на 50 машин. Планируется оказание услуг по реабилитации опорно-двигательного аппарата, физио-, бальнео-, грязе- и водолечению, а также детокс. Развитие этого направления позволит расширить рамки турсезона, и тогда Ейский район сможет стать круглогодичной курортной территорией.