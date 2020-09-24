В городе Саки вандалы сожгли звезду на памятнике советским воинам

Прокуратура Республики Крым начала проверку по факту осквернения мемориала в городе Саки, установленного в честь-воинов земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Неизвестные вандалы сожгли пятиконечную звезду, обрамляющую вечный огонь на мемориале. Также варвары сбросили венки с постамента. Администрация оперативно отправила на место ЧП сотрудников муниципальных предприятий, чтобы устранить последствия этой выходки. Мэрия обещает в кратчайшие сроки привести мемориал в порядок.

- Прокуратура республики организовала проверка по факту осквернения Памятного знака, выразившегося в сожжении памятного венка, - уточнили в надзорном ведомстве. При проверки будут установлены обстоятельства происшедшего. По результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, решен вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

В то же время в городе уже нашлись неравнодушные горожане, объявившие о выплате вознаграждения за любую информацию о совершивших акт вандализма.