В Калмыкии троих экс-полицейских осудили по делу об убийстве

Городской суд Элисты вынес обвинительные приговоры трем бывшим сотрудникам полиции после убийства местной предпринимательницы в мае прошлого года. Непосредственно убийца получил девять лет и десять месяцев колонии строго режима, его подельники осуждены за злоупотребление должностными полномочиями укрывательство преступлений. Они получили по два года колонии и крупные денежные штрафы.

Как было доказано в суде, 30 мая 2019 года подсудимый поссорился с женщиной и задушил ее прямо у подъезда многоквартирного дома. После чего он рассказал об убийстве своим коллегам и попросил их помочь спрятать тело. Злоумышленники вывезли труп из города и спрятали его на территории Кетченеровского района Калмыкии.

Примечательно, что свою вину подсудимый не признавал, и даже, как сообщили в прокуратуре региона, пытался обвинить в убийстве своих "помощников". Однако обвинение представило суду присяжных достаточные доказательства его виновности.

Причастность полицейских к преступлению была установлена в результате оперативно-розыскных мероприятий отдела уголовного розыска и отдела собственной безопасности МВД по Калмыкии. Впоследствии было принято решение об увольнении обвиняемых из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям. Помимо штрафов и тюремных сроков, все трое лишены права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функции представителя власти на срок два года.