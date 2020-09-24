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24.09.2020 17:22
Рубрика: Общество

В Крыму найден сбитый в 1942 году штурмовик "Ил-2"

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Члены поискового отряда "Ак-Монай" из Феодосии направят в министерство обороны РФ информацию о найденных в Кировском районе частях советского истребителя и попросят идентифицировать самолет по номеру двигателя. Об этом "РГ" сообщил командир отряда Кирилл Синдерович.

Фото: Виктор Вахонеев/Институт истории материальной культуры РАН
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По его словам, место крушения истребителя поисковики обнаружили случайно.

- Мы по донесениям знали, что где-то в этом районе в 1942 году упал "ИЛ-2", - рассказал командир поискового отряда. - Перед нами стояла цель найти останки советских воинов. Но вдруг металлоискатели сработали на металл: был такой мощный сигнал, что прибор заклинивало. Для нашей поисковой организации это первый найденный военный самолет, в моей личной практике - третий. Когда мы окопали участок, то поняли, что наткнулись на самолет. В ответ на мою просьбу глава Кировской районной администрации Елена Янчукова предоставила нам спецтехнику, с помощью которой мы за полдня подняли на поверхность остатки истребителя. По номеру двигателя (Щ28545), который, как мне пояснил эксперт, дублируется на поршнях, мы определили, что нашли части самолета "ИЛ-2".

Синдерович пояснил, что, скорее всего, поисковики нашли части одноместного "ИЛ-2" из ранней серии.

- Вместе с частями самолета мы нашли патроны от авиапушки калибром 20 миллиметров, - уточнил он. - На той же высоте по донесениям находилась полуторка для связи, которую немцы разбомбили прямой наводкой из пушки. И поскольку во время раскопок мы увидели очень много жженного алюминия, то предположили, что этот металл имеет отношение к полуторке. Однако, когда наткнулись на коленчатый вал, то поняли, что перед нами двигатель от самолета.

Фото: iStock
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Командир отряда на 99 процентов уверен в том, что за штурвалом этого "ИЛ-2" находился уроженец Воронежской области старший лейтенант Иван Афанасьевич Клепиков 1908 года рождения. Именно его самолет 23 марта 1942 года сбит в районе села Владиславовка, после чего тот упал горящим в полутора километрах западнее села Кой-Асан, которое не сохранилось до наших дней.

- Мы направили в министерство обороны запрос, в котором указали номер двигателя, - рассказал Синдерович. - Ответ из Минобороны, скорее всего, подтвердит наши предположения. По всем донесениям, именно в этом районе упал самолет Клепикова.

На месте обнаружения истребителя поисковики намерены установить памятный знак.

Советский штурмовик времен Великой Отечественной войны "ИЛ-2" создали в опытном конструкторском бюро под руководством Сергея Ильюшина. Его называли "летающим танком". За все время было выпущено более 36 тысяч единиц, из-за чего за "ИЛ-2" закрепилась слава самого массового боевого самолета в истории авиации.

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