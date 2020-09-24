В Крыму суд оштрафовал гендиректора пансионата за смерть ребенка

Феодосийский городской суд Республики Крым вынес приговор генеральному директору пансионата "Крымское приморье" в селе Курортное за оказание некачественных медицинских услуг отдыхающим, что в 2019 году стало причиной смерти семилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в РК.

Суд установил, что с апреля по июль 2019 года обязанности врача пункта медицинской помощи в пансионате были возложены на специалиста, квалификация которого не соответствовала существующим требованиям, в том числе предъявляемым к оказанию медпомощи детям во время отдыха и оздоровления. Генеральный директор об этом был осведомлен, но не попытался назначить на эту должность подходящего по закону медработника, или же получать эти услуги от сторонней организации на основе аутсорсинга.

- В результате действий должностного лица в конце июля 2019 года врач пансионата в пункте медицинской помощи оказал неквалифицированную медпомощь малолетнему ребенку, - рассказали в пресс-службе УСД. - Ребенку также не вызвали скорую помощь, в результате чего он умер.

Директору инкриминировали пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Но суд учел смягчающие обстоятельства - в частности, раскаяние руководителя пансионата и добровольное возмещение им морального вреда потерпевшей в сумме 230 тысяч рублей.

С учетом этого приговором осужденный оштрафован на 100 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей: в ее пользу с директора взыскано 400 тысяч рублей - в счет возмещения компенсации морального вреда.

Ранее приговором Феодосийского горсуда осужден и сам медработник, чьи действия стали причиной смерти ребенка. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года. В это время он не вправе выезжать за пределы Феодосии и будет находиться под надзором ГУ ФСИН. Также суд обязал медика выплатить в пользу потерпевшей 800 тысяч рублей - в счет компенсации морального вреда.