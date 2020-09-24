В Крыму суд оштрафовал гендиректора пансионата за смерть ребенка

Новости

Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле 17:38
Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер 17:25
Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах 17:18
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 16:56
Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса 16:52
Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд 16:28
В Москве начали строить новую ветку метро 16:27
Ракова: Число госпитализаций с COVID-19 за неделю возросло на 30% 16:26
Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело 16:23
Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села 16:17
В Беларуси продолжаются учения войск связи 16:15
Группа "Кино" перенесла концерты на следующий год 16:13
На юго-западе Москвы в автомобиле нашли змею 15:59
Путин в пятницу посетит ЮФО, где идут учения "Кавказ-2020" 15:52
Сериал "Игра на выживание" продлен на второй сезон 15:43
В Петербурге коммунальным службам запретили закрашивать граффити 15:30
Суд ограничил срок ознакомления с делом экс-полицейских по делу Голунова 15:28
Путин призвал главу Приангарья навести порядок в лесной отрасли 15:24
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима 15:20
Путин пообещал Севастополю поддержку центра в решении острых проблем 15:14
В Петербурге трех участников расстрела инкассаторов осудили на 64 года 15:08
Пушков призвал развивать российские социальные сети 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 16:56
Рубрика: Происшествия

В Крыму суд оштрафовал гендиректора пансионата за смерть ребенка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Феодосийский городской суд Республики Крым вынес приговор генеральному директору пансионата "Крымское приморье" в селе Курортное за оказание некачественных медицинских услуг отдыхающим, что в 2019 году стало причиной смерти семилетнего ребенка. Об этом сообщила пресс-служба Управления Судебного департамента в РК.

Фото: Семейеый архив Татьяны и Андрея Крыловых
В Крыму родители потребовали наказания медикам за смерть ребенка

Суд установил, что с апреля по июль 2019 года обязанности врача пункта медицинской помощи в пансионате были возложены на специалиста, квалификация которого не соответствовала существующим требованиям, в том числе предъявляемым к оказанию медпомощи детям во время отдыха и оздоровления. Генеральный директор об этом был осведомлен, но не попытался назначить на эту должность подходящего по закону медработника, или же получать эти услуги от сторонней организации на основе аутсорсинга.

- В результате действий должностного лица в конце июля 2019 года врач пансионата в пункте медицинской помощи оказал неквалифицированную медпомощь малолетнему ребенку, - рассказали в пресс-службе УСД. - Ребенку также не вызвали скорую помощь, в результате чего он умер.

В Крыму полицейских обвинили в халатности после гибели 6-летней девочки

Директору инкриминировали пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Но суд учел смягчающие обстоятельства - в частности, раскаяние руководителя пансионата и добровольное возмещение им морального вреда потерпевшей в сумме 230 тысяч рублей.

С учетом этого приговором осужденный оштрафован на 100 тысяч рублей. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей: в ее пользу с директора взыскано 400 тысяч рублей - в счет возмещения компенсации морального вреда.

Ранее приговором Феодосийского горсуда осужден и сам медработник, чьи действия стали причиной смерти ребенка. Ему было назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года. В это время он не вправе выезжать за пределы Феодосии и будет находиться под надзором ГУ ФСИН. Также суд обязал медика выплатить в пользу потерпевшей 800 тысяч рублей - в счет компенсации морального вреда.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
За сутки в России подтверждено 6595 случаев COVID-19 в 84 регионах
Компенсаций с мошенников за отнятое жилье будет добиваться государство
В Москве суд отправил в колонию няню за издевательства над детьми