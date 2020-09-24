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24.09.2020 20:55
Рубрика: Общество

Блестящий прокол

В России пересадили почку, одновременно удалив опухоль
Текст: Роман Мерзляков (Волжский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
В волжском филиале Центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова провели уникальную для страны операцию: повторную пересадку почки с одновременной резекцией печени.

Молодая пациентка из Баку страдала хронической почечной недостаточностью в терминальной стадии. Пять лет назад девушке пересадили орган от матери, но функция почки стала ухудшаться. Этим летом пациентка была вынуждена вернуться на гемодиализ. Тогда родные решили искать помощи в России. И тут при обследовании у нее выявили не только почернение трансплантата, но и опухоль в печени.

Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
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- Мы разработали план: сначала удалить опухоль в печени, а потом заменить трансплантат. Почку взяли у младшей сестры, - объясняет директор центра академик Сергей Готье. - Уникальность заключается в разнообразии пораженных органов. Мы хотели помочь по одному вопросу, а помогли по двум. Есть статистика: человек с одной почкой реже попадает на диализ, чем с двумя. Потому что он чаще наблюдается у врача. У нас есть многолетний опыт наблюдения за реципиентами и донорами детородного возраста, как в случае этих двух девушек. У них есть полная возможность родить ребенка.

Почка заработала сразу после трансплантации. В центре отметили, что обе пациентки чувствуют себя хорошо.

- Нам удалось предварительно полностью смоделировать проведение оперативного вмешательства. Мы понимали, какие сосуды питали пораженный участок печени. Это позволило сделать операцию без разреза, через прокол. Все этапы прошли под одним наркозом: удалили то, что не работало, и пересадили функционирующую почку, - рассказал руководитель волжского филиала Шамиль Галеев. - По времени это заняло часов шесть. В операции были задействованы 18 человек.

После получения долгосрочных результатов этот случай опишут в профильном медицинском журнале, чтобы в будущем хирургам было проще проводить такие вмешательства.

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