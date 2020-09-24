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24.09.2020 22:50
Рубрика: Спорт

Сочи жмет на газ

На выходных в России пройдет десятый этап чемпионата "Формулы-1"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Уже в пятницу в Олимпийском парке Сочи состоятся первые тренировочные заезды в рамках десятого этапа чемпионата "Формулы-1", Гран-при России. Квалификация запланирована на завтра, ну а собственно гонка пройдет в воскресенье.
Нынешний Гран-при России "Формулы-1" в Сочи станет уже седьмым по счету. Фото: Михаил Синицын Нынешний Гран-при России "Формулы-1" в Сочи станет уже седьмым по счету. Фото: Михаил Синицын
Нынешний Гран-при России "Формулы-1" в Сочи станет уже седьмым по счету. Фото: Михаил Синицын

Нынешний Гран-при, седьмой по счету на "Сочи-Автодроме", уже можно назвать особенным. Во-первых, несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, это один из немногих этапов чемпионата, который пройдет в изначально запланированные сроки, те же, что и в прошлом году. Во-вторых, впервые в этом сезоне гонка "Формулы-1" состоится при большом количестве зрителей. Технически болельщики были допущены на трибуны еще на предыдущем этапе, проходившем на итальянской трассе в Муджелло. Правда, их было совсем немного, порядка трех тысяч человек. А вот в Сочи ожидается уже вполне полноценная 30-тысячная аудитория. Это, конечно, не аншлаг (в обычных условиях трибуны в Олимпийском парке готовы принять в два раза больше людей), но уже сейчас можно говорить, что Гран-при России по атмосфере будет более привычным, нежели первые восемь этапов, проходивших вообще без зрителей.

С таким бэкграундом, конечно, хотелось бы увидеть что-нибудь особенное и в гонке. Например, победителя не из "Мерседеса". Напомним, в предыдущие шесть лет в Сочи побеждали только пилоты немецкой команды: четырежды британец Льюис Хэмилтон (2014, 2015, 2018, 2019), по одному разу немец Нико Росберг (2016) и финн Валттери Боттас (2017).

В предыдущих шести сочинских гонках побеждали только пилоты "Мерседеса"

Хэмилтон, который с огромным отрывом лидирует в общем зачете, и на этом Гран-при будет главным фаворитом. Если он выиграет, то повторит рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед. Сейчас у Хэмилтона их 90. По этому случаю в боксах "Мерседеса" будут работать сотрудники компании, снимающей фильм о "Формуле-1".

Впрочем, не стоит думать, что Гран-при России такой уж предсказуемый, каким многие его и считают. Достаточно нескольких фактов, чтобы разбить этот стереотип. К примеру, в предыдущих шести гонках ни разу не повторялась тройка призеров, причем независимо от порядка занятых мест. Только дважды в Сочи побеждали пилоты, стартовавшие с первой позиции. Лишь два гонщика попадали в топ-10 во всех шести Гран-при.

Фото: EPA
Даниил Квят: Домашний Гран-при - это привилегия

Что касается основных конкурентов Хэмилтона, то обычно в первую очередь называют Ферстаппена, но вот вам еще один мистический факт: "Ред Булл", за который выступает голландец, еще ни разу не оказывался на сочинском подиуме.

Ну а нас, понятное дело, в первую очередь интересует наш Даниил Квят из "Альфа Таури". В нынешнем сезоне россиянина прямо-таки накрыла полоса неудач, однако в Муджелло наметилась положительная динамика. Квят благополучно избежал многочисленных аварий и финишировал седьмым. В Сочи его лучший результат - пятое место от 2015 года. Это, кстати, единственный раз, когда российскому гонщику удалось набрать очки на домашней трассе.

Сам Даниил настроен оптимистично: "Есть ощущение, что в последних гонках машина стала более конкурентоспособной. Мы прогрессируем. Борьба в средней группе очень плотная, и в обычных условиях мы совсем немного уступаем "Макларену", "Рейсинг Пойнт" и "Рено". Речь идет о небольших интервалах, которые мы надеемся отыграть в ближайшем будущем. Я считаю, что мы на верном пути".

Добавим, что в Сочи у российских болельщиков будет возможность поболеть не только за Квята. На выходных в Олимпийском парке пройдет также этап младшей серии "Формулы-2". В ней выступают сразу три наших соотечественника, и небезуспешно. Роберт Шварцман и Никита Мазепин занимают в общем зачете четвертую и пятую строчки.

Где будем смотреть

26 сентября, суббота, "Матч ТВ"

14.50 Гран-при России. Квалификация

27 сентября, воскресенье, "Матч ТВ"

14.00 Гран-при России. Гонка

В регионах Спорт Формула-1 Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Гран-при "Формулы-1" в Сочи

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