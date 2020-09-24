В сочинской Красной Поляне появился новый пеший маршрут

Стартовая точка находится на высоте 2320 метров над уровнем моря на Роза Пик, далее - плавный спуск по естественной тропе к парку водопадов "Менделиха", где и завершается путешествие.
Туристы, отправляющиеся в этот поход, должны располагать временем: на прогулку нужно запланировать примерно шесть часов. Они пробегут незаметно: через красивейшие альпийские луга, хвойные леса, долину рододендронов. А какие великолепные фотографии можно сделать по пути!
Парк водопадов "Менделиха" - конечная точка нового пешего направления. В парке семь водопадов, и он условно разделен на три маршрута: малое, среднее и большое кольцо. Экскурсанты смогут пройти по этим "кольцам" или же отправиться в обратный путь на кресельной канатной дороге "Эдельвейс".
Маршрут "От снежников до водопадов" можно пройти только в сопровождении гида из Центра активного отдыха - в группе или индивидуально.