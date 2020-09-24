В сочинской Красной Поляне появился новый пеший маршрут

Маршрут называется "От снежников до водопадов". Его протяженность составляет чуть более восьми километров. Новая пешая тропа, располагающаяся на курорте "Роза Хутор", пролегает по территории Сочинского национального парка, следуя по южному склону хребта Аибга.

Стартовая точка находится на высоте 2320 метров над уровнем моря на Роза Пик, далее - плавный спуск по естественной тропе к парку водопадов "Менделиха", где и завершается путешествие.

Туристы, отправляющиеся в этот поход, должны располагать временем: на прогулку нужно запланировать примерно шесть часов. Они пробегут незаметно: через красивейшие альпийские луга, хвойные леса, долину рододендронов. А какие великолепные фотографии можно сделать по пути!

Парк водопадов "Менделиха" - конечная точка нового пешего направления. В парке семь водопадов, и он условно разделен на три маршрута: малое, среднее и большое кольцо. Экскурсанты смогут пройти по этим "кольцам" или же отправиться в обратный путь на кресельной канатной дороге "Эдельвейс".

Маршрут "От снежников до водопадов" можно пройти только в сопровождении гида из Центра активного отдыха - в группе или индивидуально.