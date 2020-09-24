Вино из Краснодарского края впервые поставят в Финляндию

Кубанское вино впервые в истории начнет поставляться в Финляндию. Договориться об этом удалось Корпорации развития Краснодарского края, сообщили в пресс-службе региона.

- Кубанское вино продолжает расширять поставки в Европу. Мы сумели зайти на рынок Финляндии, в ближайшее время туда отправятся две тысячи литров продукции винодельни "Кубань-Вино", - заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - За эту возможность боролись шесть виноделен региона.

По сообщению пресс-службы, о возможности поставок кубанских вин в Финляндию делегация Краснодарского края вела переговоры во время поездки в Хельсинки в октябре прошлого года. Попасть на финский рынок сложно из-за процедуры закупок и государственной монополии на алкоголь крепче 5,5 градуса. Однако о поставках все же удалось договориться.

- За первое полугодие производителям вина удалось сохранить показатели прошлого года, производство шампанского и игристых вин выросло почти на 10 процентов, коньяка - на 30, - отметил губернатор региона, говоря о ситуации в винодельческой отрасли. - Увеличились и показатели экспорта. За январь - август наши винодельческие предприятия экспортировали уже 212,3 тысячи декалитров вина. По сравнению с прошлым годом экспорт вырос на 17 процентов.