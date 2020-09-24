Экс-главу МВД Екатеринбурга и банкира обвинили в коррупции

Бывшему начальнику УМВД Екатеринбурга и экс-зампредседателя правления коммерческого банка предъявлены обвинения по делу о коррупции. Об этом сообщается на официальном портале Следственного комитета России.

По данным следствия, в 2015 году высокопоставленный полицейский чиновник через посредников получил от банкира взятку в размере 7,5 миллиона рублей за то, что помог возбудить уголовного дела о мошенничестве в отношении должника кредитно-финансовой организации.

"Получены доказательства, достаточные для задержания и привлечения к уголовной ответственности участников коррупционных схем", - рапортует СК.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) соответственно.

Экс-глава городского управления МВД и бывший заместитель председателя правления заключены под стражу. Расследование продолжается.