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24.09.2020 08:02

Молодежь на атомной орбите

Ядерный центр на Урале уделяет особое внимание подготовке и развитию кадров
Текст: Юлия Борисова
Российская газета - Экономика УРФО № 215(8269)
Атомная промышленность России, которая в этом году отмечает 75-летие, - одна из наиболее высокотехнологичных, наукоемких отраслей. Стратегия Гос­корпорации "Росатом" предусматривает не только развитие передовых технологий, но и максимальное раскрытие потенциала работников, в том числе за счет формирования среды непрерывного образования, развития программ привлечения лучших кадров.
ИРМ обладает уникальными компетенциями в области реакторных испытаний перспективных материалов. Фото: Архив ИРМ ИРМ обладает уникальными компетенциями в области реакторных испытаний перспективных материалов. Фото: Архив ИРМ
ИРМ обладает уникальными компетенциями в области реакторных испытаний перспективных материалов. Фото: Архив ИРМ

Одно из уральских предприятий Росатома - "Институт реакторных материалов" (ИРМ), следуя отраслевым задачам, определил для себя новое видение по работе с персоналом: главным вектором стали новые подходы к подготовке, привлечению и удержанию в отрасли высокоэффективных специалистов. Основной целью является создание благоприятной среды для раскрытия, применения и дальнейшего развития потенциала человека и его талантов.

Для этого формируется единая система работы с молодежью и опытными сотрудниками. Ранняя профориентация позволит выявить талантливых подростков, интересующихся естественными науками, и помочь будущим ядерщикам раскрыть свой потенциал начиная уже со средней школы. Подготовка в колледжах и университетах создаст возможности для полноценного профессионального развития молодежи: получения глубоких базовых знаний, а также старта науч­но-исследователь­ской деятельности. Логическим продолжением будет развитие и применение потенциала действующих сотрудников, работа со специалистами "серебряного возраста", что позволит развить систему наставничества.

- Перед нами стоят новые вызовы, и ответом на них должна стать подготовка узкоспециализированных кадров, готовых к работе в условиях постоянных изменений, ориентированных на инновации, проектную работу в составе гибко создаваемых команд, - говорит Евгений Селезнев, временно исполняющий обязанности директора "ИРМ". - Нынешнее время требует от специалистов не только знаний, но и таких качеств, как стрессоустойчивость, коммуникабельность, готовность к изменениям. Кроме того, необходимо развитие навыков и компетенций, требующих большой открытости, что весьма непросто при режимных ограничениях, обусловленных спецификой нашего бизнеса.

Эта программа должна способствовать тому, чтобы талантливая молодежь не уезжала из Заречного, а видела четкую перспективу: получение качественного образования, а затем интересная и высокооплачиваемая работа в родном городе.

Безусловно, важнейшая часть кадровой политики - мероприятия, направленные на постоянное развитие у персонала актуальных компетенций, в том числе цифровых, умения обрабатывать и анализировать большой объем информации, поддержка так называемых мягких навыков, программы обучения молодых специалистов, различные формы мотивации персонала и так далее. Как подчеркивают в ИРМ, важно, что у института есть огромный потенциал в виде собственных наставников и экспертов, обладающих значительным авторитетом в отрасли.

Результатом должно стать привлечение и удержание на территории перспективной молодежи, вовлечение сотрудников ИРМ всех возрастов в процесс профориентации и подготовки молодых кадров.

Отметим, что уровень квалификации специалистов ИРМ традиционно очень высок, ведь институт играет важную роль в научном и технологическом развитии атомной промышленности России - проводит прикладные исследования, объем которых ежегодно растет. В первую очередь речь о создании топливных и конструкционных материалов для реакторов четвертого поколения. Так, в рамках отраслевого проекта "Прорыв" получены первые результаты реакторных испытаний смешанного нитридного уран-плутониевого топлива, продолжаются послереакторные исследования перспективных конструкционных материалов быстрых реакторов, облученных в реакторе БН-600 до высоких значений повреждающих доз, и так далее.

ИРМ активно участвует и в международных проектах. По итогам переговоров он приступил к проработке и планированию реакторных экспериментов по испытаниям функциональных материалов термоядерных реакторов.

- Поскольку ИРМ обладает уникальными компетенциями в области реакторных испытаний перспективных материалов, именно он был выбран в качестве площадки для исследований из целого ряда научных институтов мира, - отмечает Артем Варивцев, заместитель директора по научной и инновационной деятельности. - Для нас важно, что мы принимаем участие в решении масштабной научно-техни­ческой задачи - выборе материалов термоядерных реакторов, которые могут стать неограниченным источником энергии для человечества.

В активе ИРМ - еще целый ряд проектов и перспективных разработок. Например, с 2019 го­да ведется создание цифровых двойников исследовательских установок для испытаний кандидатных материалов. Их использование существенно сократит время подготовки к реакторным испытаниям, позволит избежать многих ошибок и снизить издержки при проведении реальных экспериментов. Также в институте разрабатывают радиоизотопные автономные источники питания, технологии переработки отходов АЭС, которые позволят уменьшить их объем и удешевить захоронение. Продолжается и производство изотопов, используемых для диагностики и лечения различных заболеваний, реализуется много других перспективных проектов.

Одним словом, работы у ученых и инженеров ИРМ непочатый край, ведь атомная отрасль продолжает открывать все новые сферы эффективного и безопасного применения ядерной энергии и изотопной продукции. Так что у молодых ядерщиков и сегодняшних школьников Заречного впереди еще немало интересных и перспективных задач.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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