На Южном Урале вернувшиеся в родные села фельдшеры получат полмиллиона

В Челябинской области фельдшеры, вернувшиеся после обучения в свои села и рабочие поселки, получат право на единовременную выплату в полмиллиона рублей. Соответствующее постановление правительства подписал в четверг губернатор Алексей Текслер.

- Единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей будет предоставляться медицинским работникам, которые в 2020 году получили среднее медицинское образование и приняты на должности фельдшера, заведующего ФАП, здравпункта, фельдшера скорой помощи, а также в структурные подразделения областных государственных или муниципальных медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области, - пояснили в правительстве региона. - Ранее медицинские работники могли получить соответствующие выплаты только по направлению министерства здравоохранения. Вернувшись домой, в свой населенный пункт, фельдшер лишался такой возможности.

Как пояснили в пресс-службе главы региона, эту проблему неоднократно поднимали на встречах с губернатором медицинские работники. Подписанный документ должен исправить эту несправедливость.