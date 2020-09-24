На Урале наказали авиадебошира, угрожавшего "всех зарезать"

В Кольцово сотрудникам линейного отдела пришлось разбираться с пассажиром, который дебоширил на борту во время перелета из Крыма.

"Поздно вечером поступило сообщение, что к прибывшему рейсу Симферополь - Екатеринбург требуется наряд полиции. Нетрезвый 42-летний житель Свердловской области во время полета вел себя вызывающие, ругался и отказывался выполнять требования бортпроводников", - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО.

На предоставленном полицейскими видео люди, находившиеся в самолете с дебоширом, рассказывают, что он угрожал всех зарезать. Когда стражи порядка попытались вывести хулигана из салона, он начинает материться на них, заявлять, что они ему должны отдавать честь. Поток нецензурной брани со стороны нарушителя в адрес окружающих продолжается и в помещении аэропорта.

Сотрудники линейного отдела доставили нарушителя в дежурную часть и ждали, пока он не протрезвеет. Утром пассажир признал свою вину в недопустимом поведении, на него составлен протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство".