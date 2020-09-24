Расхожая уральская поговорка "На Урале три дыры - Шаля, Гари, Таборы" уже несколько потеряла свою актуальность для Шалинского городского округа. За последние пять лет муниципалитет стал одним из лидеров по социальному развитию в регионе.

Один из домов в Шале, построенных для жителей ветхих домов по федеральной программе "Переселение из аварийного жилья". Фото: Леонид Логинов

После того как главой округа в 2016 году стал бывший главный врач шалинской Центральной городской больницы Алексей Богатырёв, он за короткое время справился с дефицитом врачей и фельдшеров на вверенной территории. Вслед за здравоохранением подтянулись образование и жилищное строительство.

... Совместно с региональным минздравом в Шалинской ЦГБ удалось увеличить количество врачей разного профиля до 39 человек, а число коек - до 76. Одновременно в муниципалитете с населением около 20 тысяч человек открыли 11 фельдшерско-акушерских пунктов, которые укомплектовали средним медперсоналом.

- И сама городская больница, и медперсонал сильно изменились за последнее время, - отмечает житель Шалинского ГО Николай Лебедев. - В кабинетах современное оборудование, врачи стали повежливее, записаться на прием стало легче. Да и неотложная помощь оказывается быстро и качественно.

Отдел кадров Шалинской ЦГБ ищет врачей по всей России. Но никто бы не поехал в эту Тмутаракань, если бы муниципалитет не создал условий: во-первых, жилье. Плюсом к достойной зарплате. Во-вторых, "социалка".

Параллельно с медициной в Шале большое внимание уделяют образованию. В муниципалитете нет очередей в детские сады и ясли. Всего здесь работают 11 детсадов, четыре из них построили за последние несколько лет. При этом почти все 14 школ Шалинского ГО работают в одну смену.

Еще одна "фишка" - детский интеллектуальный лагерь "Сигма" для победителей областных олимпиад по химии, физике, истории и другим предметам. Каждое лето он собирает в селе Чусовом более 130 старшеклассников, которые занимаются с преподавателями вузов.

Между тем

Большинство преобразований в районе произошло благодаря активному участию в федеральных программах и национальных проектах. Бюджет Шалинского городского округа невелик, и в лучшем случае местная казна может вложить от 3 до 5 процентов стоимости объекта. При том, что по смете на возведение, к примеру, детского сада на 60 мест необходимо 36 миллионов, на 120 ребятишек - 110 миллионов. Самостоятельно небольшому уральскому райцентру такие вложения не потянуть. А только за два года новые детсады появились в трех деревнях и поселках. В планах в ближайшую пятилетку построить в Шале новую школу на 400 мест, стоимость проекта - 600 миллионов рублей.

В округе активно реализуется программа ликвидации аварийного жилья. В строительство новых домов для переселенцев из трущоб уже вложено почти 550 миллионов рублей. Львиная доля - из государственного Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета. Новоселье справили 878 жителей.

Подготовила Светлана Добрынина