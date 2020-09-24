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24.09.2020 08:03

Спортивное напряжение

Энергетики начали масштабную подготовку к Всемирным студенческим играм-2023
Текст: Юлия Борисова
Российская газета - Экономика УРФО № 215(8269)
Активная фаза подготовительных работ к глобальному спортивному событию - Всемирным студенческим играм, проведение которых запланировано на август 2023 года, стартовала в компании "Россети Урал".
Фото: "Россети Урал" Фото: "Россети Урал"
Фото: "Россети Урал"

Напомним, соревнования в Екатеринбурге пройдут по 18 видам спорта. Для их проведения и размещения спортсменов будут задействованы 42 спортивных и инфраструктурных объекта - существующих и возводимых с нуля. Электросетевой компании предстоит выполнить свою часть подготовительных работ по технологическому присоединению новых объектов и обеспечению надежного электроснабжения всей спортивной и жилой инф­раструктуры. Это колоссальный объем работ.

Крупнейшим объектом станет Деревня Универсиады, которую построят в перспективном микрорайоне Новокольцовский. Для понимания масштабов проекта: в жилом фонде площадью 230 тысяч квадратных метров разместятся спортсмены, тренеры, члены национальных федераций и олимпийских комитетов более чем из 80 стран - всего около 12 тысяч человек.

Энергетикам же необходимо обеспечить техприсоединение зданий и других объектов Деревни Универсиады суммарной мощностью более 30 мегаватт. Для этого специалистам компании "Россети Урал" предстоит построить более 50 километ­ров линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ, а также выполнить реконструкцию подстанции 35 кВ "Кольцово" с организацией нового центра питания - подстанции 110 кВ "Новокольцовская".

Кроме этого, энергетики проведут необходимые для обеспечения надежного электроснабжения спортивного мероприятия работы на 700 действующих электросетевых объектах в Екатеринбурге и пригородах. В модернизацию электросетевого комплекса с применением цифровых технологий "Россети Урал" планирует инвестировать около 1,5 миллиарда рублей собственных средств. Плюс к этому группа "Россети" создаст в столице Урала высокофункциональный центр управления электроснабжением Всемирных летних студенческих игр.

Переоценить значение спортивных, культурных, деловых мероприятий международного масштаба невозможно: они дают мощный толчок развитию региона и областного центра. И речь не только о приезде большого количества туристов и продвижении имиджа Урала в мире, но и о том, что создаваемая для проведения форумов современная инфраструктура, в том числе и энергетическая, затем будет служить городу и области.

- Первостепенная задача - обеспечить бесперебойное электроснабжение мероприятий Всемирных студенческих игр-2023. Не менее важно и то, что модернизированная и вновь построенная инфраструктура позволит создать запас мощностей для дальнейшего развития Екатеринбурга, - подчеркивает первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.

Он сообщил, что в перспективе в подготовке энергосистемы к мировому спортивному событию будут задействованы все энергетические компании региона.

Справка

Россия в 2023 году примет летние Студенческие игры уже в третий раз. Ранее соревнования проходили в 1973 году в Москве и в 2013-м в Казани. Кроме того, в 2019 году столицей Всемирной зимней Универсиады был Красноярск.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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