Банкротство умерших - особое направление юридической практики. Такой подраздел в законодательстве появился в 2015 году. В тот период суды, как правило, прекращали производства по делу о финансовой несостоятельности в связи со смертью предпринимателя-банкрота. Произошла подобная история и на Урале: один из индивидуальных предпринимателей (ИП) ушел из жизни, пока еще не закончились разбирательства. Арбитражный суд Уральского округа поддержал первую и вторую инстанции, прекративших производство по делу, однако Высший арбитражный суд в постановлении президиума указал, что делать этого было нельзя, поскольку есть наследственное имущество, - кредиторы могут получить возмещение из него.

Как рассказал "РГ" Сергей Лазарев, председатель судебного состава Арбитражного суда Уральского округа, старший преподаватель кафедры гражданского процесса УрГЮУ, сейчас в случае кончины человека, в отношении которого уже возбуждено дело о банкротстве, наследство не открывается. Привлекается финансовый управляющий, который запрашивает у нотариуса сведения, чем владел умерший, продает эти активы и рассчитывается с кредиторами. Если что-то оказалось невостребованным - сообщает нотариусу, и только тогда наследники могут вступать в наследство.

Такое регулирование выгодно кредиторам наследодателя: если раньше в период "лежачего" наследства (шести месяцев) они не могли удовлетворить свои требования, то теперь имеют право не только продолжить начатое производство по делу о банкротстве умершего, но и возбудить таковое - в течение полугода после смерти должника или после принятия наследства его родными.

До того, как ввели понятие банкротства наследственной массы, не было сепарации личного и унаследованного имущества. Наследнику, чтобы покрыть долги, нередко приходилось распродавать не только то, что он получил, но и свою собственность. Что, естественно, вызывало недовольство уже его личных кредиторов. Теперь наследник отвечает по обязательствам не только в рамках стоимости, но и за счет унаследованного, а не всего, чем владеет.

До какого момента ему нужно опасаться предъявления претензий? В Германии, например, в течение двух лет с момента смерти наследодателя нельзя смешивать его имущество со своим. В России этот срок законодательно не прописан. Есть пример, когда человек скончался в 2009-м, а кредиторы пришли в суд в 2017-м.

И тот решил, что допустимо банкротить наследственную массу даже спустя столько лет.

Тем не менее большинство процедур (90 процентов) по-прежнему касаются банкротства наследников, а не наследственной массы, констатирует Лазарев. Кредиторам кажется, что проще взыскать с живого человека и от большей суммы, если он уже успел объединить собственность. Хотя в случае сознательного вывода имущества должником перед смертью выгоднее банкротить наследственную массу, поскольку можно признать сделки по отчуждению недействительными.

Не меньше вопросов у бизнеса возникает по поводу участия должника в наследственном деле. Как пояснила Екатерина Путинцева, председатель комиссии по методической работе Нотариальной палаты Свердловской области, в случае отказа потенциального банкрота от принятия наследства это будет рассматриваться как раз как уклонение от исполнения обязательств перед кредиторами.