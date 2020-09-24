В этом году представители уральских вузов радостно отметили новую тенденцию: многие высокобалльники и победители олимпиад не уехали покорять столицы, а остались учиться в регионе, причем не из-за сложной эпидобстановки. Решающим фактором стали более привлекательные условия поступления, например, открытие новых востребованных рынком специальностей. Эксперты высшей школы и бизнес-сообщества рассказали, как подстраивают образовательные программы под запросы региональной экономики и молодежи.

- Переход на дистант позволил вузам проводить занятия из любой точки страны. Например, в Москве сейчас проводят централизованные занятия академии госслужбы: педагоги разных филиалов (всего их 50) читают лекции ребятам со всей страны, и тогда потребность ехать поступать в другой город отпадает. Сами студенты говорят, что учиться онлайн даже удобнее, - отмечает директор Уральского института управления РАНХиГС Руслан Долженко.

Традиционно лидером набора в институте стала специальность "государственное и муниципальное управление", причем прием на программу бакалавриата по договору тоже вырос - в среднем на 15 процентов. Направления экономики и менеджмента, как оказалось, пользовались спросом и у абитуриентов УрФУ, да еще каких - большинство из них набрали по сто баллов на ЕГЭ. К слову, здесь самый высокий конкурс был на новую IT-специальность - медицинскую кибернетику.

Понятно, что перечисленные профессии созвучны времени. Но почему тогда большинство выпускников вузов в итоге работает не по специальности? По данным РАНХиГС, в среднем по стране таких 74 процента. Работодатели видят проблему в консервативности системы образования и нехватке профориентационных занятий в школах. Зачастую студенты уже на втором курсе понимают, что хотят заниматься совсем другим.

Чтобы быстрее погрузить ребят в рабочую среду, вузы вводят проектное обучение, организуют конкурсы профмастерства. Плюс в качестве дипломной работы выпускники могут защищать старт­ап - запущенную ими бизнес-модель. Ведь начинающие предприниматели на своем опыте познают, как оценивать риски финансовых вложений и продвигать себя на рынке. К слову, такую форму уже практикует УрФУ.

- Мы сотрудничаем с компаниями, которые выступают проводниками в рыночных направлениях, скажем, в теме искусственного интеллекта. Это залог того, что студент получит гарантированное рабочее место, и необязательно в организации - партнере вуза. Он легче трудоустроится благодаря освоению, прежде всего, гибких навыков с помощью экспертов отрасли, - добавляет Елена Авраменко, замдиректора по образовательной деятельности УрФУ.

Успешно трудоустраиваются, как правило, те, кто работал по специальности еще в период обучения. Если опыта мало, выпускник добирает его на дополнительных курсах, стажировках, параллельно зарабатывая средства на существование где придется. Впрочем, порой ребята, получая диплом, и не планируют работать по этому направлению, не вполне адекватно оценивая свои перспективы и состояние рынка труда.

- Нужно осваивать профессии, востребованные здесь и сейчас, - уверена Татьяна Кансафарова, исполнительный вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. - Так, несмотря на бурное развитие сферы услуг в регионе, вакансии не закрываются: на рынке тысяча мест для работников гостиничного сервиса, а резюме - в три раза меньше. В некоторых сферах число соискателей, наоборот, превышает предложение.

Высшая школа, может, и не поспеет за всеми изменениями, однако с людьми, которые находятся в их эпицентре, точно свяжет. Именно это, помимо фундаментальной образовательной базы, остается преимуществом вузов. К тому же никто не запрещает проходить краткосрочные курсы повышения квалификации - в регионах действуют бесплатные программы в службах занятости и центрах опережающей профподготовки.

Между тем

Минобрнауки России утвердило новый порядок приема в вузы на 2021/22 учебный год. Теперь университеты будут проводить единый конкурс по родственным специальностям, а абитуриенты смогут сами выбрать, какие результаты вступительных испытаний представлять. Это расширит возможности поступающих и увеличит конкурсный набор. А подача документов и после пандемии сохранится в электронной форме.