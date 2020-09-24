В Челябинске завели дело о хищениях при благоустройстве

В Челябинске после ревизии Главного контрольного управления правительства региона возбуждено уголовное дело о хищении средств при благоустройстве детского парка имени Терешковой. Часть работ на сумму более полумиллиона рублей оказались невыполненной, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

- Проведенной проверкой установлено, что администрация Тракторозаводского района Челябинска в рамках муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории парка приняты к бухгалтерскому учету акты о фактически невыполненных работах по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого трубопровода, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Вместе с тем, их оплата произведена в полном объеме, муниципалитету причиненный ущерб на сумму свыше 520 тысяч рублей.

По материалам прокурорской проверки полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ), предусматривающей наказание на срок до шести лет лишения свободы.

Кроме того, в связи с ненадлежащим контролем за исполнением муниципального контракта главе Тракторозаводского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо администрации привлечено к дисциплинарной ответственности.