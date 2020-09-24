Каким должен быть современный город, что делать с историческими постройками и почему ливневую канализацию следует считать зеркалом урбанистики - эти и другие вопросы будут обсуждать в Екатеринбурге архитекторы, урбанисты, дизайнеры, социологи, экологи, культурологи, представители власти и общественники во время открытого международного саммита "АрхЕвразия".

Слет вовлеченных в создание гармоничного пространства намечен на 1-3 октября. Деловая программа насыщенная: запланированы 25 кросс-дисцип­линарных сессий по различным темам - от градостроительной политики и "соучаствующего проектирования" до технологических новаций в рамках "умного города". Специалисты обсудят реновацию исторического наследия, общественного транспорта и ливневой канализации, роль архитектуры в туриндустрии, в создании безопасных общественных пространств в условиях пандемии.

Среди участников - специалисты со всех городов России, от Калининграда до Новосибирска. Иностранные эксперты присоединятся к работе саммита в режиме онлайн.

- Возможность обсудить широчайший спектр проблем не в узкопрофессиональном кругу, а в междисциплинарном полилоге всегда продуктивна. Тем более если привлечь к дискуссии спикеров, имеющих за плечами богатый опыт и конкретные кейсы. Площадка "АрхЕвразии" уникальна своей открытостью, - отмечает глава оргкомитета саммита, вице-президент международной Академии архитектуры Андрей Боков.

- Сейчас уже очевидно, что нет проблем, которые касаются только архитекторов или только медиков. Большинство современных точек напряжения находится на стыке компетенций и требует межотраслевого взаимодействия, - говорит ректор Уральского государственного архитектурно-художественного университета Александр Долгов.

Саммит "АрхЕвразия" - это расширенный формат международного конкурса архитектуры и дизайна "Евразийская премия", который проводится с 2003 года. Опыт показал, что недостаточно просто выбрать и наградить лучших, - участники чувствуют потребность обсудить проблемы, достижения и тенденции современного градостроительства. Именно поэтому церемонию награждения дополнили полноценной деловой программой.

За время существования "Евразийской премии" в ней приняли участие более 9 000 архитекторов, градостроителей и дизайнеров из 30 стран, а в жюри входили гранды мировой архитектуры и дизайна. В этот раз победителям из 19 стран призы вручат в 22 номинациях.

- Среди лауреатов есть работа архитектурной студии из Бангладеш - преобразование абсолютно катастрофического места: гниющая свалка мусора, огромный поселок времянок и дети, играющие на фоне этого апокалипсиса, - рассказывает директор конкурса Галина Букова. - Архитекторы преобразовали среду в благополучную: появился стадион, игровые площадки, творческие студии для жителей. Сразу резко снизился уровень преступности. И это несмотря на то, что контингент остался тот же. Там нет архитектурных шедевров, нет украшательства, но социальная роль архитектуры проявилась очень наглядно.

Саммит "АрхЕвразия" пройдет на трех площадках: деловая программа - в международном центре искусств "Главный проспект" и Уральском центре развития дизайна, награждение победителей "Евразийской премии" - в Доме Севастьянова.