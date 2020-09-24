В Кургане человека убило выброшенной с пятого этажа дверью

Следственный отдел по городу Кургану возбудил уголовное дело по факту смертельного травмирования человека.

Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР, инцидент произошел 22 сентября на одном из промышленных предприятий. Двое рабочих спускали строительный мусор с пятого этажа. Не убедившись в безопасности, они выкинули из окна деревянную дверь. Внизу в это время находился мужчина - она упала ему на голову.

Пострадавший получил сильнейшую черепно-мозговой травму и спустя некоторое время, скончался в больнице. Ему было всего 42 года.

Против рабочих завели дело по статье "причинение смерти по неосторожности".