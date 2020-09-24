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24.09.2020 15:10
Рубрика: Происшествия

В Магнитогорске проверят смерть ребенка в детской больнице

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Прокуратура Челябинской области начала проверку ЧП в детской больнице Магнитогорска, где скончался доставленный на "скорой" двухлетний мальчик. По мнению родственников погибшего, трагедия произошла из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

Фото: iStock
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- В ходе надзорных мероприятий прокуратура с привлечением уполномоченных органов даст оценку качеству и полноте оказанных медицинских услуг, а также действиям медицинских работников по исполнению законодательства при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Стоит отметить, что к мальчику, у которого резко поднялась температура в детском саду, по свидетельству родственников, "скорая" приезжала дважды. В первый раз прибывшие медработники ограничились осмотром ребенка и назначением медикаментов. Однако к ночи состояние мальчика ухудшилось, и он начал задыхаться.

Теперь весь алгоритм оказания медицинской помощи, вплоть до реанимационных мероприятий проверят специалисты.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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