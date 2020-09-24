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24.09.2020 11:20
Рубрика: Экономика

Как мегаполисах оценили идею о бесплатном транспорте и платных дорогах

Текст: Татьяна Воробьева

Большинство жителей российских мегаполисов высказались против предложения к 2035 году сделать проезд в общественном транспорте бесплатным, но вместе с тем начать взимать деньги за перемещение по всем дорогам с владельцев личных авто.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Сервис SuperJob опросил по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, а также по 1000 человек из других городов-миллионников, и выяснил: далеко не все поддерживают идею, реализация которой должны улучшить качество воздуха в населенных пунктах и разгрузить дороги от заторов.

"Сторонников инициативы больше всего в Санкт-Петербурге - 35 процентов поддерживают ее полностью или отчасти. Жителей Казани, высказавшихся "за", чуть меньше - 32 процента. Москва и Новосибирск согласны с идеей на 31 процент", - подсчитали аналитики.

Наименьшее одобрение идея получила у экономически активного населения Уфы (21 процент), Воронежа (20 процентов), у Красноярска и Челябинска - по 19 процентов (кстати, соседний Екатеринбург занимает место примерно в середине списка: 25 процентов свердловчан склоняются к тому, чтобы также поддержать план министерства).

"У противников много вопросов, например, о наличии удобных маршрутов, состоянии общественного транспорта, безопасности и комфорте передвижения на нем", - говорят эксперты. Вместе с тем автомобилисты считают, что налоговая нагрузка на них и стоимость топлива и так высоки, добавлять к расходам еще и платное перемещение по дорогам - чрезмерно.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Компании Транспорт Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Восточная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск СЗФО Санкт-Петербург ПФО Башкортостан Уфа СФО Красноярский край Красноярск

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