В Нижнем Тагиле поймали подозреваемого в педофилии

В Нижнем Тагиле вычислили и задержали подозреваемого в нападениях на несовершеннолетних девочек. "Обвиняемый характеризуется положительно, ни к уголовной, ни к административной ответственности раньше не привлекался. Живет с подругой в том же микрорайоне, где были пострадавшие", - рассказал пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального Следственного комитета Александр Шульга, вызвавшие большой общественный резонанс инциденты случились в январе и августе этого года.

На поиски педофила были брошены все силы правоохранительных органов. Полицейские организовали засады в местах наиболее вероятного появления фигуранта, отрабатывали всех, кто склонен к такого рода преступлениям, искали подходящих по приметам людей.

"В поле зрения сыщиков попадали и те граждане, которые при виде девочек шли за ними вслед. Именно так задержанный 1976 года рождения и попался в расставленные сети. Брали его при силовой поддержке ОМОНа на предприятии, где он трудится", - рассказал полковник Горелых

По информации СК, генетический профиль мужчины совпал с данными, полученными в ходе экспертизы. Обе подвергшиеся нападению девочки опознали обвиняемого. Ему предъявлено обвинение по п."б" ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней) и п."а" ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).