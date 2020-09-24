В России создадут цифровую экосистему для производственных предприятий

Конкурировать по стоимости товаров с игроками мирового уровня без отлаженной системы производства - высококвалифицированных кадров, современного "железа" - не выйдет. Для оцифровки рабочих процессов и даже вычисления необходимого компании оборудования руководители часто привлекают экспертов со стороны, не имея штатного профессионала.

- А на рынке таких специалистов меньше, чем спрос на них, поэтому в рамках нацпроекта по повышению производительности труда мы открыли федеральный центр компетенций. Сегодня его образовательную программу бесплатно осваивают менеджеры около двух тысяч предприятий, потом они передадут знания сотрудникам, - рассказывает Александр Молодцов.

Кроме того, центры компетенций, где можно также пройти курсы профессиональной переподготовки, появились уже в 42 регионах. Так, при поддержке регионального центра уральский завод уменьшил свой цикл производства в три раза - до 50 дней, что позволит ему к концу года повысить выручку в расчете на одного рабочего на 17 процентов.

- Самым сложным этапом было обучение людей и формирование производственных потоков, которые сокращают длительность работы. Но, активно вовлекая персонал в ее улучшение, мы добились больших результатов: высвободили более четырех тысяч квадратных метров для новых мощностей и обучили всю команду, в том числе, и методам бережливого производства, - делится гендиректор предприятия Петр Скворцов.

При этом цифровую экосистему для помощи в управлении компанией ведомство планирует запустить через два года. Предприниматели на ней, не нанимая внешних специалистов, получат рекомендации по наращиванию оборота продукции, свяжутся с экспертами и аналитиками. Она станет и оценкой качества работы бизнеса, и площадкой по обмену опытом.