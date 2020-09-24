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24.09.2020 08:09
Рубрика: Общество

Играют по-взрослому

Тюменские школьники готовят проекты для цифровой экономики
Текст: Ирина Никитина
Российская газета - Экономика УРФО № 215(8269)
В Тюмени на днях во­зобновит работу школа юных нейроинженеров. До пандемии она просуществовала в живом формате всего семь месяцев, а потом, как многие учреждения допобразования, ушла в онлайн. Но даже за это короткое время старшеклассники умудрились придумать и воплотить в жизнь серь­езные проекты (некоторые - в тандеме с опытными программистами).
С помощью нейрошлема ученики школы юных нейроинженеров управляют компьютером. Фото: Юрий Комолов С помощью нейрошлема ученики школы юных нейроинженеров управляют компьютером. Фото: Юрий Комолов
С помощью нейрошлема ученики школы юных нейроинженеров управляют компьютером. Фото: Юрий Комолов

Первых 20 нейроинженеров нежного возраста педагоги областного центра робототехники и автоматизированных систем управления набрали прошлой осенью. В команду попали ребята, которые прошли заочное и очное собеседование, выполнили задания, предоставили солидное портфолио. Но поступить в школу, открытую региональным правительством вместе с компанией-партнером в рамках федерального проекта "Цифровая экономика" и местного проекта "Кадры для будущего", оказалось мало. Нужно было практически сразу, без долгой раскачки, вникать в такие понятия, как матрица, тензор, векторное пространство, архитектура живой нейросистемы, обработка естественных языков, и научиться использовать их на практике.

По оценке специалистов местного вуза, эта программа рассчитана на студентов пер­вого-второго курсов, а тут, понимаете, ее предложили детям. И те освоили, хотя и не все: до финала обучения дошли 15 человек. Теперь те из них, кто нынче окончил школу, грызут гранит науки в МФТИ и Иннополисе, а одиннадцатиклассники продолжат изучать высшую математику, нейробиологию, лингвистику, статистику, программирование и другие предметы с 5 октября. Чтобы снизить нагрузку на учеников, у которых впереди еще и ЕГЭ, тематический электив после тщательного анализа решили разбить на два года.

Фото: iStock
Опубликован тренажер компьютерного ЕГЭ по информатике

Татьяна Беляева, директор регионального информационно-образовательного центра ("РИО-центр"), под чьей эгидой существует школа нейроинженеров, объясняет, что путь в мир технологий и инноваций легче дается тем детям, которые начинают осваивать азы сложных наук в четвертом-пятом классе и затем ежегодно прокачивают компетенции в IT- и роболабах на "растущих" вместе с ними образовательных программах (сейчас в городах Тюменской области 15 лабораторий по начальному программированию и робототехнике, но в скором времени они откроются во всех райцентрах). Как раз на начальную ступень попасть несложно - нужно лишь оставить заявку на сайте "РИО-центра".

Неужели ни дети, ни их родители еще не "наелись" компьютерных игрушек и мобильных приложений? Не перевесят ли в скором времени по численности айтишники гуманитариев? Руководитель регионального ресурсного центра образовательной робототехники при Тюменском колледже педагогических и цифровых технологий Лариса Литус утверждает: продвинутых, чувствующих пульс времени инженеров много не бывает. А Татьяна Беляева резонно замечает, что сейчас с применением информационных технологий учат даже архивариусов, библиотекарей, музееведов, менеджеров в сфере культуры.

Кем в дальнейшем станут выпускники школы юных нейроинженеров, специализированной школы программирования, IT- и роболабов (сейчас их всего 900 человек), покажет время. Важно, что ребята нацелены на успех, что видят и поддерживают взрослые. Руководитель центра робототехники и АСУ Айдарбек Ережепов с гордостью представляет лучших учеников:

- Учебную программу для нынешних участников "лабов" пишет Артем Лазутин. Этот парнишка мастерски освоил язык Java и получил приглашение на работу в стабильно развивающуюся студию по разработке компьютерных игр. Владимир Мартьянов из деталей недействующей оргтехники виртуозно собирает 3D-прин­теры и лазерные станки - конечно, рабочие.

Фото: iStock
Ученые научились печатать персонализированные нейропротезы

Одиннадцати прошлогодним ученикам школы нейроинженеров повезло поработать в коммерческом проекте по созданию виртуального консультанта для колл-центра МФЦ. Опытные программисты создавали нейросетку, а ребята как технические специалисты первого звена - датасеты (data set - выборка из базы данных) к возможным вопросам звонящих клиентов. Мотивировала юных гениев не премия, а практика.

Впрочем, одиннадцатиклассница гимназии № 16 Маргарита Кадочникова уже задумалась и об извлечении из идеи на стыке робототехники и нейроинженерии реальной прибыли. В прош­лом году под руководством наставника Наиля Валеева и логопедов Екатерины Ковязиной и Анны Кирилловой школьница изобрела прототип робота-ло­гопеда, не имеющего аналогов в мире (логоробот "Пчелка" не в счет, ведь он придуман для развития структурного мышления). Сегодня девушка представляет уже жизнеспособный продукт.

- Корпус в виде шара напечатали на 3D-принтере. Готов самый легкий модуль для развития мелкой моторики. Это кнопочки. Теперь пишу датасеты для программы по правильному и неправильному произношению слов и конструирую дисплей - он должен показывать положение губ и языка, - рассказывает Рита. - В идеале будет так: робот говорит, ребенок повторяет, система анализирует услышанное и дает рекомендации.

Своего электронного логопеда старшеклассница видит неваляшкой с центром тяжести из эпоксидной смолы. Безопасности умной игрушке добавит чехол из латекса или силикона. По задумке разработчиков, она станет помощником опытным специалистам на занятиях, но с ней можно упражняться и дома, даже без сопровождения родителей. Первую модель Маргарита собирается выпустить в июне 2021 года. Предварительная цена экземпляра - в пределах 7 тысяч рублей. Да, недешево. Но в дальнейшем молодой инженер обещает сделать ценник более демократичным, ведь себестоимость серийного выпуска гораздо ниже.

Кстати

В этом году в центре робототехники и АСУ впервые начнут обучать программированию на языке 1С - вот еще одно направление для умников и умниц. Оказывается, его использует множество информационных систем, с которыми в Тюменской области работают, например, все медучреждения - ведут приемы, отслеживают анализы, заполняют карты пациентов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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