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24.09.2020 11:33
Рубрика: Общество

"Роскосмос" опубликовал документы к 50-летию полета станции "Луна-16"

Текст: Наталия Ячменникова
Первая советская пилотируемая экспедиция на Луну в 1967-1970 годах предусматривала полет двух космонавтов. Но на поверхность должен был высадиться лишь один: произвести необходимые работы в течение нескольких часов. Полное время экспедиции - до 12 суток. А вот советская лунная база, которую планировалось развернуть в 70-х годах, была рассчитана уже на пребывание трех космонавтов в течение 20 дней. Вес лунной станции - 8 тонн, время пребывания на Луне - до 20 суток, число космонавтов-исследователей - 3 человека.
"Луна-16". Фото: roscosmos.ru "Луна-16". Фото: roscosmos.ru
"Луна-16". Фото: roscosmos.ru

Об этом говорится в интереснейшем документе ЦНИИМаш от 29 декабря 1967 - "Предварительном отчете по теме 166, том I "Космические средства для проведения научных исследований в околоземном и межпланетном пространствах, Луны и планет". Документ ЦНИИМаша содержит обоснование проекта плана работы отрасли на 1968 - 1975 годы. В нем приведен анализ задач и средств научных исследований, проведенных в период 1957-1966 гг., а также перспективной космической программы на 1968 - 1975 годы.

Фото: Photoxpress
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Документ, как и многие другие, долгое время имел гриф "Сов.секретно"​​, снятый только в 2013 году. Но познакомиться с ним любой желающий может только сейчас - на сайте "Роскосмоса". Сегодня ровно полвека, как советская межпланетная станция "Луна-16" впервые в мировой истории доставила на Землю образцы лунного грунта. Это произошло 24 сентября 1970 года. К этой дате госкорпорация опубликовала целый комплект рассекреченных документов, рассказывающих о подготовке исторической миссии.

Подборка содержит документы правительства, протоколы совещаний конструкторов, описания систем и агрегатов ракетно-космического комплекса. Надо сказать, что первые запуски в рамках создания лунной базы предполагались уже в 1973 году. Но в 1969-1972 годах все четыре пуска сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 с космодрома Байконур закончились авариями, в результате чего советская лунная программа была закрыта.

Кстати, об этом очень подробно рассказал когда-то в интервью корреспонденту "РГ" соратник Главного конструктора Сергея Королева - академик Борис Черток. Почему оказались неудачными четыре подряд старта лунной ракеты Н-1? "В чем была главная ошибка? В отказе от наземной отработки первой ступени ракеты-носителя Н-1. Для этого надо было построить огромный и очень дорогой огневой стенд. Решили не строить. И на пусках проявились те просчеты - конструктивные, технологические, проектные, которые должны были проявиться еще при наземных испытаниях" - говорил Борис Евсеевич. А на вопрос: "Кто конкретно поставил точку в Лунной программе?", - академик Черток ответил так: " Было много споров, дискуссий, совещаний. Собралась группа, которую возглавлял Мстислав Всеволодович Келдыш. Здесь же были министр общего машиностроения Афанасьев и секретарь ЦК КПСС по оборонным делам Дмитрий Федорович Устинов.

Собственно, эти три человека и пришли к выводу, что после четырех неудач нет смысла продолжать лунную гонку. Королева уже не было. Главным конструктором стал Василий Павлович Мишин. Мы, разработчики, вышли с предложением нового, более мощного проекта. Американцы в 1972 году уже прекратили полеты на Луну. Поэтому было ясно: мы их обгоним, если только построим базу на Луне. А для этого надо иметь несколько измененный вариант пусков. Но вот эта "троица" с нами не согласилась. И средств мы не получили".

Фото: РИА Новости
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Понятно, что окончательно прикрыть программу могло только Политбюро. "Внутри ЦК я всей кухни не знаю, - заметил Черток. - Важен конечный результат. Было принято постановление: разработку Лунной программы на базе Н-1 прикрыть. Убытки в размере порядка 4,5 миллиарда рублей списать и приступить к новым работам".

В 2019 году стало известно, что генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предложил Китаю совместно заняться созданием лунной базы. В августе 2020 года он в интервью РИА Новости сообщил, что осенью стороны приступят к переговорам по определению контуров и задач базы. Ранее сообщалось, что высадка первого российского космонавта на Луне планируется в 2030 году.

Опубликованные материалы - продолжение работы "Роскосмоса" по рассекречиванию и публикации исторических свидетельств начала космической эры.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Освоение Луны

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