Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию

Россиянам стали все чаще отказывать во въезде в Турцию из-за истекающего срока действия загранпаспорта. Об этом сообщили в Генконсульстве РФ в Анталье.

"В последнее время при пересечении российскими гражданами границы с Турцией в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса участились случаи отказа турецких властей во въезде в страну по причине истекающего срока действия загранпаспорта. Во избежание нервных срывов и принудительной депортации за счет нарушителя напоминаем, что с учетом права... на безвизовое пребывание в течение 60 дней срок действия загранпаспорта должен быть не менее 120 дней (4 месяца) с момента въезда в Турцию", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

В Генконсульстве также призвали россиян заранее проверять срок действия паспорта и своевременно оформлять новые документы в случае необходимости.