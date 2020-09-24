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24.09.2020 00:40
Рубрика: Спорт

Рублев на подъеме

Россиянин вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8269)
Российский теннисист Андрей Рублев, получивший на турнире в Гамбурге пятый номер посева, пробился в четвертьфинал соревнований. В прошлом году Андрей добрался здесь до финала и намерен как минимум повторить этот результат.

Во втором круге Рублев, который занимает 14-е место в мировом рейтинге, обыграл 59-ю ракетку мира американца Томми Пола со счетом 6:1, 3:6, 6:2. И это не первая победа россиянина над Полом. Теперь счет личных встреч двух теннисистов стал 2:0 в пользу Андрея.

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В четвертьфинале Рублев сыграет с испанцем Роберто Баутистой-Агутом или с немцем Домиником Кепфером.

Сегодня за выход в четвертьфинал поспорит еще один россиянин Карен Хачанов. Ему предстоит сыграть с неудобным для себя оппонентом - сербом Душаном Лайовичем. Они встречались трижды, в том числе два раза на грунте. И Лайович неизменно был сильнее.

Между тем на параллельном женском турнире в Страсбурге Екатерина Александрова проиграла чешке Катержине Синяковой (2:6, 4:6), а Анна Блинкова - белоруске Арине Соболенко (6:1, 4:6, 2:6).

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