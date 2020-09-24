Росстат: Средние розничные цены на бензин остаются стабильными

Средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 14 по 21 сентября выросли на 1 копейку до 45,75 рублей за литр, а стоимость дизельного топлива снизилась на 2 копейки - до 48,02 рублей за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 не изменилась и составила 43,16 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 также осталась прежней - 46,93 рублей за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 5 копеек - 53,06 рубля за литр.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в шести центрах субъектов Российской Федерации. Более всего он подешевел в Костроме - на 0,2%. Подорожал бензин в 19 центрах субъектов РФ. Сильнее всего во Владивостоке и Грозном - на 0,5%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.

В среднем с конца прошлого года бензин марки АИ-92 подорожал на 2,2%, бензин марки АИ-95 вырос в цене на 2,4%, а бензин АИ-98 - на 1,9% (рост за неделю 0,2%). Дизельное топливо с начала года повысилось в цене на 0,5%.

По сравнению с предыдущей неделей производство бензина выросло на 0,9%, а выпуск дизельного топлива сократился на 1,5%. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло на 2,3% и 1,2% соответственно.