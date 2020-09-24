Сбербанк представил целую "вселенную сервисов"

Сбербанк представил семейство голосовых помощников "Салют", подписку на свои основные сервисы, новый формат отделений без бронестекол и касс, а также единый бренд собственной экосистемы ("Сбер") и новый логотип, призванные подчеркнуть, что это уже не просто банк, а "вселенная сервисов".

В фирменном знаке осталось самое главное от "банковского наследия" "Сбера": галочка и круг. Логотип меняет свои цвета слева направо и сверху вниз, но преобладают оттенки зеленого. "Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили много разнообразия в том, чем мы занимаемся", - сказал глава Сбербанка Герман Греф на презентации СберКонф. Внедрение нового бренда потребует 2,5 млрд рублей в течение пяти-шести лет, в основном на замену крышных конструкций на ключевых офисах в крупных городах.

Невозмутимой Алисе "Яндекса" "Сбер" выставил сразу трех конкурентов, каждый со своей манерой диалога - Сбер (говорит голосом Даниила Щебланова) - "продвинутый, разбирается в технологиях", "любит красивые, сложные аббревиатуры", "интроверт, ценит порядок", Джой (Татьяна Ермилова) - помогает решать бытовые вопросы, оптимист и экстраверт, а Афина (Анастасия Чернобровина) задумана как образцовая секретарша.

Семейство "Салют" будет работать как на смартфоне, так и на анонсированных "Сбером" девайсах - ТВ-приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal, который способен распознавать лицо пользователя. "Помощники могут не только поддержать разговор и найти ответы на вопросы, но и заказать еду, записать к врачу или в салон красоты, перевести деньги родственникам или оплатить мобильную связь", - сообщил "Сбер".

Очевидно, вдохновленный подпиской "Яндекс.Плюс", "Сбер" запустил подписку "СберПрайм". Она призвана вовлекать в экосистему "Сбера" даже тех, у кого и в мыслях нет стать клиентом Сбербанка. В подписку вошли 20 тысяч фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра Оkko, доступ к стриминговому сервису "СберЗвук", доставка продуктов в "СберМаркете", 30 Гб в новом облачном хранилище "СберДиск", а также скидки на доставку Delivery Club, на заказ такси "Ситимобил", абонентскую плату "СберМобайла" и ряд других.

Подписка обойдется в 199 рублей в месяц, до конца года ее можно оформить за 999 рублей в год, с 2021 года цена составит до 1990 рублей в год, но возможно, и меньше, первые 30 дней бесплатны. Для использования подписки нужно авторизоваться через "Сбер ID" (единый аккаунт для экосистемы), то есть в этом случае клиенту не нужно иметь отдельные логин и пароль в каждом сервисе.

По замыслу "Сбера", его экосистема (набор собственных и партнерских сервисов, объединенных вокруг банковского бизнеса с его 97 млн клиентов) должна проникнуть во все сферы жизни. Пока доходы от небанковских продуктов экосистемы невелики в сравнении с доходами от банковской деятельности. В обозримом будущем их доля в доходах группы должна вырасти до 20-30%, сказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на пресс-конференции после презентации. Ближайшим конкурентом экосистемы "Сбера" может стать экосистема "Яндекса", усиленная финтехсервисами TCS Group Олега Тинькова (если заявленная сторонами сделка состоится).

Презентация состоялась накануне общего собрания акционеров банка. Его наблюдательный совет, несмотря на пандемию, рекомендовал направить на дивиденды 50% прибыли за 2019 год, что будет означать выплату акционерам рекордных для России 422,4 млрд руб.