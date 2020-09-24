Сенат сообщил о конфликте интересов во время работы сына Байдена на Украине

Американские сенаторы выпустили отчет о деятельности на Украине Хантера Байдена, сына кандидата от демократов на предстоящих выборах президента США Джо Байдена. Два комитета Сената в течение нескольких месяцев расследовали работу Хантера в совете директоров Burisma Holdings, украинской газовой компании. Хантер входил в совет директоров компании, а его отец в качестве вице-президента руководил политическими усилиями США и их союзников в отношении Украины.

В 87-страничном отчете сенаторов-республиканцев говорится, что прибыльная работа Хантера Байдена в украинской энергетической компании, когда его отец занимал руководящую должность в США, была "проблемой" и мешала эффективно воплощать стратегию Соединенных Штатов в отношении Украины. На Капитолийском холме обратили внимание на то обстоятельство, что Байден-старший в период работы вице-президентом США пытался оказывать давление на Украину в попытке уволить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, чтобы остановить расследование в отношении правления Burisma. Вместе с тем, конгрессмены не нашли доказательств того, что это повлияло на внешнюю политику США, сообщает ВВС.

В отчете высказывается мнение, что сын Джо Байдена мог извлечь выгоду из своей фамилии, что является потенциальным конфликтом интересов. Председатель Комитета внутренней безопасности Сената Рон Джонсон ранее заявлял, что расследование будет направлено на определение того, формировал ли Джо Байден украинскую политику в интересах своего сына. По итогам деятельности комиссии он заявил, что Джо Байдена, по всей видимости, "не стоит выбирать президентом Соединенных Штатов". В штабе кандидата от демократов назвали отчет "манипуляцией, специально опубликованной за шесть недель до выборов".

Присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma привело к судебному разбирательству по делу об импичменте Дональду Трампу в начале этого года. Главу Белого дома обвинили в том, что он оказывал давление на украинские власти в продвижении расследования по делу Хантера Байден. Демократы в Палате представителей объявили президенту США импичмент, который не одобрил контролируемый республиканцами Сенат. Трамп утверждал, что Байден вмешивался в дела Украины, чтобы помочь бизнес-интересам своего сына, но законодатели не нашли этому доказательств.