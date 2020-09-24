Новости

Кучеров обогнал Буре по голам в плей-офф НХЛ 08:33
Переданные Украине США комплексы Javelin не сработали в присутствии Зеленского 08:25
На юге Москвы заработала новая насосная станция 08:24
Запущен первый совместный сериал ТВ и сети TikTok 08:18
США и Украина не признали итоги выборов в Беларуси 07:43
Сенат сообщил о конфликте интересов во время работы сына Байдена на Украине 07:38
Ученые в Хьюстоне обнаружили более заразный штамм коронавируса 07:34
Банк Австралии выплатит рекордный штраф за подозрительные транзакции 07:26
Власти Бразилии не могут остановить рекордный отток капитала 07:10
Заявления Трампа о выборах вызвали опасения у политиков в США 07:04
В Луисвилле задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским 06:48
МИД Кубы: Запрет на ввоз кубинского рома и сигар ударит по самим американцам 06:27
"Тампа-Бэй" выиграла третий матч финала плей-офф НХЛ у "Далласа" 06:20
В Хабаровском крае в два раза выросло число подтопленных участков 06:12
Bloomberg заявил о лидерстве России на рынке пшеницы 06:05
Двое полицейских ранены в Луисвилле во время беспорядков 05:31
Вильфанд рассказал о температурных качелях в Москве 05:30
В Турции зафиксировали появление опасного вида комаров 05:10
Минтруд предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума и МРОТ 04:41
Financial Times: Британских добровольцев заразят COVID-19 для испытания вакцин 04:27
Житель Камчатки распылил баллончик в лицо главы краевого минздрава 04:15
Трамп прокомментировал записанный принцем Гарри предвыборный ролик 04:15
Трамп не ответил на вопрос о гарантии мирной передачи власти после выборов 03:53
ВВС США: Число обломков взорвавшегося на орбите блока "Фрегат" увеличилось 03:33
Формат встречи 2021 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке изменится 03:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
Как исторические вымыслы и провокации переместились в интернет
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
24.09.2020 07:38
Рубрика: В мире

Сенат сообщил о конфликте интересов во время работы сына Байдена на Украине

Текст: Максим Макарычев
Американские сенаторы выпустили отчет о деятельности на Украине Хантера Байдена, сына кандидата от демократов на предстоящих выборах президента США Джо Байдена. Два комитета Сената в течение нескольких месяцев расследовали работу Хантера в совете директоров Burisma Holdings, украинской газовой компании. Хантер входил в совет директоров компании, а его отец в качестве вице-президента руководил политическими усилиями США и их союзников в отношении Украины.
Кандидат в президенты США Джо Байден (слева) и его сын Хантер. Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Кандидат в президенты США Джо Байден (слева) и его сын Хантер. Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Кандидат в президенты США Джо Байден (слева) и его сын Хантер. Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

В 87-страничном отчете сенаторов-республиканцев говорится, что прибыльная работа Хантера Байдена в украинской энергетической компании, когда его отец занимал руководящую должность в США, была "проблемой" и мешала эффективно воплощать стратегию Соединенных Штатов в отношении Украины. На Капитолийском холме обратили внимание на то обстоятельство, что Байден-старший в период работы вице-президентом США пытался оказывать давление на Украину в попытке уволить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина, чтобы остановить расследование в отношении правления Burisma. Вместе с тем, конгрессмены не нашли доказательств того, что это повлияло на внешнюю политику США, сообщает ВВС.

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Пушков озвучил перспективы для России от прихода Джо Байдена к власти в США

В отчете высказывается мнение, что сын Джо Байдена мог извлечь выгоду из своей фамилии, что является потенциальным конфликтом интересов. Председатель Комитета внутренней безопасности Сената Рон Джонсон ранее заявлял, что расследование будет направлено на определение того, формировал ли Джо Байден украинскую политику в интересах своего сына. По итогам деятельности комиссии он заявил, что Джо Байдена, по всей видимости, "не стоит выбирать президентом Соединенных Штатов". В штабе кандидата от демократов назвали отчет "манипуляцией, специально опубликованной за шесть недель до выборов".

Присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma привело к судебному разбирательству по делу об импичменте Дональду Трампу в начале этого года. Главу Белого дома обвинили в том, что он оказывал давление на украинские власти в продвижении расследования по делу Хантера Байден. Демократы в Палате представителей объявили президенту США импичмент, который не одобрил контролируемый республиканцами Сенат. Трамп утверждал, что Байден вмешивался в дела Украины, чтобы помочь бизнес-интересам своего сына, но законодатели не нашли этому доказательств.

В мире США В мире экс-СССР Украина Выборы президента США-2020

Главное сегодня

Минтруд предложил изменить подход к расчету прожиточного минимума и МРОТ
Посольство РФ призвало власти США бороться с COVID-19, а не с российской вакциной
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
ФАС попросила обосновать цены на антиковидные препараты
Как страны соревнуются в получении вакцины от коронавируса
Собор Парижской Богоматери восстановят по средневековым технологиям