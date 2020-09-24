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24.09.2020 20:03
Рубрика: В мире

Экс-надзирателя вышлют в Германию

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Бывший охранник сети концлагерей Нойенгамме Карл Фридрих Бергер, живущий в США, будет выдан Германии. Его обвиняют в пособничестве убийству 70 заключенных. Этот 94-летний гражданин Германии живет в Америке с 1959 года.

По данным британского издания The Times, он до сих пор получает немецкую пенсию, поскольку после окончания Второй мировой войны работал госслужащим. А во время войны Бергер был надзирателем в располагавшемся в городе Меппен сублагере одного из крупнейших концентрационных лагерей - Нойенгамме. Из сохранившихся в немецких архивах документов следует, что в марте 1945 года Бергер сопровождал марш узников из Меппена в Нойенгамме, во время которого погибли 70 человек. При этом, по данным немецкой радиостанции Deutsche Welle, он никогда не подавал прошений об освобождении его от этой работы.

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Возможно, никто никогда не узнал бы о темном прошлом скромного немецкого пенсионера и он спокойно умер бы в своем доме в американском Теннесси, если бы не деятельность созданного в 1979 году комитета по преследованию оказавшихся в Америке нацистов и их сообщников. Благодаря работе американских следователей, из страны уже были высланы 67 нацистских преступников и их сообщников. Как сообщили в прокуратуре Мемфиса, штат Теннесси, Карл Фридрих Бергер "был частью репрессивной машины СС, которая содержала людей в чудовищных условиях в концентрационных лагерях".

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