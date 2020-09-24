Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции

Строители получат из бюджета компенсации затрат на страхование, банковские гарантии и противоэпидемические мероприятия. Это предусмотрено новой методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя.

С момента вступления методики в силу строители получат возможность включать в сводный сметный расчет, предоставляемый для возмещения затрат при строительстве по госконтрактам, траты на банковские гарантии и страхование, отмечают в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ). Это позволит облегчить финансовую нагрузку на строителей - например, при цене строительства в 100 млн рублей экономия на банковских гарантиях и страховании составит порядка 1-1,5 млн рублей. До сих пор строительные компании несли эти расходы за счет своей прибыли.

Кроме того, строители получили возможность включать в сметный расчет затраты на противоэпидемические мероприятия. По данным НОСТРОЙ, в марте-апреле нынешнего года средние расходы застройщиков на это составляли около 300 рублей в сутки на каждого рабочего. Вопросы компенсации строителям затрат на противоэпидемические мероприятия по уже действующим контрактам прорабатываются, отмечают в НОСТРОЙ.