Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
16:30 24.09.2020

Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Строители получат из бюджета компенсации затрат на страхование, банковские гарантии и противоэпидемические мероприятия. Это предусмотрено новой методикой определения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя.

Цены на квартиры в домах под реновацию выросли на 11 процентов

С момента вступления методики в силу строители получат возможность включать в сводный сметный расчет, предоставляемый для возмещения затрат при строительстве по госконтрактам, траты на банковские гарантии и страхование, отмечают в Национальном объединении строителей (НОСТРОЙ). Это позволит облегчить финансовую нагрузку на строителей - например, при цене строительства в 100 млн рублей экономия на банковских гарантиях и страховании составит порядка 1-1,5 млн рублей. До сих пор строительные компании несли эти расходы за счет своей прибыли.

Кроме того, строители получили возможность включать в сметный расчет затраты на противоэпидемические мероприятия. По данным НОСТРОЙ, в марте-апреле нынешнего года средние расходы застройщиков на это составляли около 300 рублей в сутки на каждого рабочего. Вопросы компенсации строителям затрат на противоэпидемические мероприятия по уже действующим контрактам прорабатываются, отмечают в НОСТРОЙ.

Сейчас читают

ЖКХ
02:00

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков

Единственным юридически значимым подтверждением результатов поверки приборов учета теперь служит запись в электронном реестре Росстандарта. Бумажные свидетельства могут выдаваться по желанию заказчика, но носят только справочный характер

ЖКХ
22.09.2020

Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии

Из тарифов за коммунальные услуги вычтут банковские комиссии

Вступило в силу постановление правительства о запрете на включение в затраты поставщиков коммунальных услуг комиссий, взимаемых банками при приеме платежей населения. Однако, по словам экспертов, жители почувствуют это только в следующем году

Жилая недвижимость
22.09.2020

Как платить налоги тем, кто сдает жилье в аренду

Как платить налоги тем, кто сдает жилье в аренду

Менее половины арендодателей, по оценкам риелторов, сейчас официально заявляют о своих доходах и платят налоги. Объясняем, как и зачем легализовать свою деятельность тем, кто сдает квартиру