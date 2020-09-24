Суд ограничил срок ознакомления с делом экс-полицейских по делу Голунова

Басманный суд Москвы установил полицейским, обвиняемым по делу Голунова, срок на ознакомление с материалами дела. Прочитать собранные следствием тома они должны до 5 октября. Об этом передает ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя частично, установить срок ознакомления до 5 октября", - огласила решение судья Наталья Дударь.

Следователь просил суд установить срок ознакомления с делом до 28 сентября, то есть, по сути дать всего несколько дней на то, чтобы обвиняемые дочитали дело. По словам следователя, объем уголовного дела составляет 24 тома, также в него входят вещественные доказательства, документы, 5 телефонов, ноутбук, 39 электронных носителей информации, в том числе носители информации, прилагаемые к протоколам следственных действий.

По мнению следователя, обвиняемые и их защита намерено затягивают ознакомление с делом и настаивает на ограничении в сроках. "Для завершения выполнения требований ст. 217 УПК РФ защитнику Коврижкину осталось ознакомиться с девятью томами уголовного дела, обвиняемому Сергалиеву осталось ознакомиться с тремя томами, его защитникам Ковалеву - с 21 томом, Минееву - с 23 томами, Борисову - с 13 томами дела, защитнику Шабурову осталось ознакомиться с двумя томами, защитнику Виноградову - с 14 томами уголовного дела", - сказал он.

Обвиняемые и их защита утверждали, что не затягивают процесс ознакомления и возражали в удовлетворении просьбы следствия. Они просили дать им еще месяц, установить срок до 24 октября. Представитель Голунова Сергей Бадамшин указал в своем ходатайстве, что обвиняемые добросовестно знакомятся с материалами уголовного дела, а их защитникам следователи передали копии всех материалов дела.

"Полагаю, что необходимое обвиняемым и их защитникам время для ознакомления с материалами уголовного дела не будет нарушать прав потерпевшего, если будет установлен срок для ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела до 9 октября 2020 года включительно", - сказал он. В итоге суд остановился на золотой середине: не стал максимально сокращать срок, но и не увеличил, как предлагала сторона обвиняемых.

Напомним, журналист Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. По итогам разбирательства из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков. В конце 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.