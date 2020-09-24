Суперкомпьютер раскритиковал лицевые щитки как защиту от коронавируса

Прозрачные пластиковые щитки, которые носят для защиты от коронавируса, фактически не дают эффекта. Таковы результаты анализа, проведенного самым мощным в мире суперкомпьютером "Фугаку" (415 квадриллионов вычислений в секунду). Об этом сообщает японский исследовательский институт Riken, один из ведущих научных центров Японии.

Суперкомпьютер просчитал варианты распространения мельчайших аэрозольных капель. Согласно выводам машины, почти 100 процентов капель размером менее пяти микрометров (пять миллионных метра) без труда проходят через пластиковый щиток. А частицы более крупного размера, порядка 50 микрометров, в 50 процентах случаев попадают в дыхательные органы человека в обход щитка, поскольку он не прилегает к лицу.

Как отметил глава группы вычислительного центра Riken Макото Цубокура, эффективность лицевых щитков оказалась намного меньше, чем эффективность масок.

Ранее суперкомпьютер вычислил, что маски из нетканого материала эффективнее для защиты от вируса, чем из хлопка или полиэстера.