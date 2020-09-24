"Тампа-Бэй" выиграла третий матч финала плей-офф НХЛ у "Далласа"

"Тампа-Бэй" вышла вперед в финальной серии плей-офф НХЛ, переиграв "Даллас" - 5:2.

Минувшей ночью за океаном прошел третий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой "Тампа-Бэй" и "Даллас" ведут борьбу за Кубок Стэнли. И "молнии" по его итогам стали ближе к победе.

На шестой минуте встречи голкипера "Далласа" Антона Худобина огорчил лидер "Тампы" Никита Кучеров. Почти через минуту вернувшийся после тяжелой травмы Стивен Стэмкос во второй раз зажег красный свет за воротами "Далласа". Этот мат стал для него первым после почти семимесячного отсутствия.

Джейсон Дикинсон до перерыва сократил разницу в счете. Судьба матча решилась во второй двадцатиминутке. Виктор Хедман, Брейден Пойнт с передачи Кучерова и Ондржей Палат еще трижды огорчили Худобина, который во втором перерыве был заменен.

В оставшееся время "звезды" ответили голом Миро Хейсканена. Итог - 5:2 и "Тампа-Бэй" вышла вперёд в серии 2-1.

Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 22 броска. На счету Худобина 24 спасения.