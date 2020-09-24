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24.09.2020 06:20
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" выиграла третий матч финала плей-офф НХЛ у "Далласа"

Текст: Максим Домчев
"Тампа-Бэй" вышла вперед в финальной серии плей-офф НХЛ, переиграв "Даллас" - 5:2.
Фото: REUTERS/Perry Nelson Фото: REUTERS/Perry Nelson
Фото: REUTERS/Perry Nelson

Минувшей ночью за океаном прошел третий матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в которой "Тампа-Бэй" и "Даллас" ведут борьбу за Кубок Стэнли. И "молнии" по его итогам стали ближе к победе.

Фото: Григорий Соколов/РИА Новости
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На шестой минуте встречи голкипера "Далласа" Антона Худобина огорчил лидер "Тампы" Никита Кучеров. Почти через минуту вернувшийся после тяжелой травмы Стивен Стэмкос во второй раз зажег красный свет за воротами "Далласа". Этот мат стал для него первым после почти семимесячного отсутствия.

Джейсон Дикинсон до перерыва сократил разницу в счете. Судьба матча решилась во второй двадцатиминутке. Виктор Хедман, Брейден Пойнт с передачи Кучерова и Ондржей Палат еще трижды огорчили Худобина, который во втором перерыве был заменен.

В оставшееся время "звезды" ответили голом Миро Хейсканена. Итог - 5:2 и "Тампа-Бэй" вышла вперёд в серии 2-1.

Голкипер "молний" Андрей Василевский отразил 22 броска. На счету Худобина 24 спасения.

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