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24.09.2020 01:35
Рубрика: В мире

Трамп назвал голосование по почте крупнейшей катастрофой в истории США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Голосование по почте на предстоящих выборах президента США станет одной из крупнейших катастроф в истории страны, считает Дональд Трамп. Об этом он заявил выступая в Белом доме.

Фото: REUTERS/Tom Brenner
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"Это будет одной из самых огромных неловкостей в истории нашей страны - даже после выборов. Демократы знают это, но все равно пытаются устроить хаос. Вот, что они делают", - цитирует американского лидера РИА Новости.

В стране не утихает полемика по этому вопросу между представителями двух ведущих партий. Республиканец Трамп критикует демократов за их призывы голосовать по почте, аргументируя это тем, что такой способ волеизъявления может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. В свою очередь демократы подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования.

Напомним, очередные всеобщие выборы в США пройдут третьего ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником нынешнего главы, республиканца Дональда Трампа станет демократ Джозеф Байден.

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