У Ибрагимовича выявили коронавирус накануне матча Лиги Европы

Шведский нападающий Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Милан".

В среду коронавирус был выявлен у другого игрока "Милана" - бразильского легионера Дуарте. После этого было принято решение проверить всех игроков команды.

Ибрагимович не сможет помочь своему клубу в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Боде Глимт" из Норвегии, который должен пройти 24 сентября.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" два матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.