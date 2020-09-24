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24.09.2020 17:17
Рубрика: Спорт

У Ибрагимовича выявили коронавирус накануне матча Лиги Европы

Текст: Максим Домчев
Шведский нападающий Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба "Милан".
Фото: AP Photo/Antonio Calanni Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Фото: AP Photo/Antonio Calanni
Фото: REUTERS/ALBERT GEA
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В среду коронавирус был выявлен у другого игрока "Милана" - бразильского легионера Дуарте. После этого было принято решение проверить всех игроков команды.

Ибрагимович не сможет помочь своему клубу в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против "Боде Глимт" из Норвегии, который должен пройти 24 сентября.

В нынешнем сезоне 38-летний Ибрагимович провел за "Милан" два матча, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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