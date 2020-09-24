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Рубрика: Спорт

Здоровье важнее всего

Участники Олимпиады пройдут тесты по прилете в Японию
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 215(8269)
Участники летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году (23 июля - 8 августа) должны будут пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны по окончании соревнований, сообщает Reuters.

Согласно предварительному списку рассматриваемых японских властями мер, "спортсмены, члены команд и обслуживающий персонал будут перемещаться между спортивными объектами на специальном транспорте, который предоставят организаторы". На японских атлетов будут распространяться те же правила, что и на их коллег из других стран.

Фото: Denis Balibouse / POOL / AFP
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Ранее также появилась информация, что правительство Японии не планирует обязывать прибывающих из-за границы спортсменов и представителей олимпийских сборных проходить двухнедельный карантин в том случае, если у них будет справка о сделанном тесте на коронавирус с отрицательным результатом.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио Пандемия коронавируса COVID-19

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