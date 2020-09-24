Участники летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году (23 июля - 8 августа) должны будут пройти тест на коронавирус по прилете в Японию, а также перед вылетом из страны по окончании соревнований, сообщает Reuters.

Согласно предварительному списку рассматриваемых японских властями мер, "спортсмены, члены команд и обслуживающий персонал будут перемещаться между спортивными объектами на специальном транспорте, который предоставят организаторы". На японских атлетов будут распространяться те же правила, что и на их коллег из других стран.

Ранее также появилась информация, что правительство Японии не планирует обязывать прибывающих из-за границы спортсменов и представителей олимпийских сборных проходить двухнедельный карантин в том случае, если у них будет справка о сделанном тесте на коронавирус с отрицательным результатом.