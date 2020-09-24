Ученые обсудили проблемы борьбы с раком

В пятницу в Москве заканчивает работу Третий международный конгресс по онкологии и радиологии.

Зачем онкологии психологи? И не только психологи. Но еще и математики, и экономисты, и физики, и инженеры-конструкторы. Ведь лечение и предупреждение онкологических заболеваний требует консолидации знаний, сил, ресурсов, накопленных в разных областях медицины, науки, техники.

Зачем онкологии нужны психологи? А еще эксперты смежных областей

На форуме озвучено немало цифр. Скажем, в нашей стране для реализации нацпрограммы по борьбе с онкозаболеваниями государством выделено более 200 млрд рублей в 2019 году, и более 271 млрд рублей - в 2020-м.

Пандемия COVID-19 заставила изменить многие привычки, традиции, в том числе и в области научного общения. Практически все конференции проходят в онлайн-формате. Третий онкологический не стал исключением. Да, онлайн лишает ученых возможности живого общения, что весьма печально. Но... Позволяет привлечь больше участников. Вот и в работе нынешнего форума активно (именно активно!) участвовали четыре тысячи человек.

Представитель Всемирной организации здравоохранения Нино Бердзули отметила, что подход ВОЗ к проблемам рака предполагает четыре основных аспекта: предупреждение, раннее выявление, диагностику и лечение и оказание паллиативной помощи.

- Уникальность форума в том, что он привлекает внимание не только специалистов профессионального сообщества, но и экспертов смежных отраслей, представителей законодательной, исполнительной власти, органов здравоохранения, общественности, - сказал генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, председатель оргкомитета форума академик Андрей Каприн. - Организуя форум в условиях угрозы пандемии СОVID-19, мы сохранили сложившиеся традиции, которые связаны с его междисциплинарным характером. Экономисты и математики помогают в планировании и прогнозировании программ диспансеризации и скрининга, лекарственного лечения. Физики давно с нами в связке по организации лучевого лечения. Психологи все активнее подключаются к работе не только с пациентами, их родственниками, но и с врачами. Да-да, врачи тоже нуждаются в "лечении души", советах, как правильно общаться с пациентом и избежать профессионального выгорания.