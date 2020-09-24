Ученые в Хьюстоне обнаружили более заразный штамм коронавируса, который меняется, чтобы избежать иммунного ответа организма. Исследование по анализу структуры нового коронавируса, который привел к двум крупным всплескам инфекции в этом американском городе, показало, что в последних образцах преобладает более заразный штамм, заявили исследователи из методистской больницы Хьюстона.

Ученые изучили более пяти тысяч геномов вирусов, извлеченных на самой ранней фазе пандемии в Хьюстоне, этнически разнообразном городе с населением в семь миллионов человек, а также в результате продолжающейся недавней волны инфекций, сообщает Reuters.

Исследование показало, что почти все штаммы второй волны имели мутацию, известную как D614G, которая, как полагают ученые, увеличивает количество "шипов" на коронавидном вирусе. Эти шипы позволяет вирусу связываться с клетками, увеличивая способность мутировавшего вируса инфицировать их. Исследователи из Хьюстона заявили, что пациенты, инфицированные данным вариантом штамма, имели значительно большее количество вирусных клеток. В выводах ученых также отмечается, что в некоторых областях шипового белка - основной мишени разрабатываемых в настоящее время вакцин против коронавируса - обнаружено несколько мутаций. Это, по их мнению, указывает на то, что вирус может меняться, чтобы избежать иммунного ответа организма.

Вместе с тем, ученые обнаружили мало доказательств того, что мутации в вирусе сделали его более смертоносным, отметив, что серьезность COVID-19 в большей степени зависела от основных медицинских состояний и генетики пациентов. Предыдущие исследования, проведенные в ведущих мировых научных лабораториях, показали, что коронавирус способен мутировать и эволюционировать, адаптируясь к человеческому организму.