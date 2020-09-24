Диетолог назвал продукты для укрепления волос

Выпадение волос или алопеция является все более распространенным заболеванием, причинами которого медики называют стресс, потерю веса или дефицит железа.

Между тем, как заявил изданию Express диетолог Райан Раман, стимулировать рост волос и защитить их поможет добавление в рацион авокадо. Этот фрукт богат витамином Е, защищающим кожу от повреждения и окислительных процессов.

- Повреждение кожи на макушке головы увеличивает риск ухудшения качества волос и снижения числа волосяных фолликулов. Авокадо отличный источник полезных жиров, один плод обеспечивает около 20 процентов дневной потребности в витамине Е. Мы не можем влиять на возраст и генетику, но в наших силах соблюдать сбалансированную диету с правильными питательными веществами, если причиной начавшегося облысения является плохое питание,- заявил доктор.

Защитой от алопеции, как отмечает "Газета.Ru", также служит употребление сладкого картофеля. Это отличный источник бета-каротина, который впоследствии превращается в витамин А. Последний способствует выработке кожного сала, очень важного для сохранения здоровья волос, а также ускоряет скорость роста волос, делая их более густыми.