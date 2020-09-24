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24.09.2020 13:34
Рубрика: Общество

Диетолог назвал продукты для укрепления волос

Текст: Тимур Алимов

Выпадение волос или алопеция является все более распространенным заболеванием, причинами которого медики называют стресс, потерю веса или дефицит железа.

Фото: iStock
Названы самые полезные и дешевые продукты

Между тем, как заявил изданию Express диетолог Райан Раман, стимулировать рост волос и защитить их поможет добавление в рацион авокадо. Этот фрукт богат витамином Е, защищающим кожу от повреждения и окислительных процессов.

- Повреждение кожи на макушке головы увеличивает риск ухудшения качества волос и снижения числа волосяных фолликулов. Авокадо отличный источник полезных жиров, один плод обеспечивает около 20 процентов дневной потребности в витамине Е. Мы не можем влиять на возраст и генетику, но в наших силах соблюдать сбалансированную диету с правильными питательными веществами, если причиной начавшегося облысения является плохое питание,- заявил доктор.

Защитой от алопеции, как отмечает "Газета.Ru", также служит употребление сладкого картофеля. Это отличный источник бета-каротина, который впоследствии превращается в витамин А. Последний способствует выработке кожного сала, очень важного для сохранения здоровья волос, а также ускоряет скорость роста волос, делая их более густыми.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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