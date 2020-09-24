В Беларуси продолжаются учения войск связи

Сразу в нескольких регионах Беларуси продолжаются с понедельника учения войск связи, подтвердили в военном ведомстве РБ, уточнив, что выполнение учебно-боевых задач рассчитано до 25 сентября. Они проходят под руководством начальника связи Вооруженных Сил РБ генерал-майора Олега Мищенко.

Что касается обеспечения устойчивого управления ВВС и войсками ПВО, пояснили военные эксперты, то для этого развернута система радиотехнического обеспечения: оборудованы десятки полевых узлов связи, организованы и устойчиво функционируют более 30 радиорелейных линий, которые обеспечивают передачу потоков информации 15 привязок волоконно-оптических линий связи протяженностью 45 км.

Кстати, в общей системе управления авиацией, развернутой на четырех белорусских полигонах, подразделения 56-го отдельного полка связи накануне "обеспечивали работу авиации Воздушно-космических сил России при нанесении бомбовых ударов по целям на территории 210-го авиационного полигона ВВС и войск ПВО и сопровождали высадку десанта на полигоне Брестский. Работа связистов командованием ВВС и войск ПВО оценена на отлично", - рассказал командир 56-го отдельного полка связи полковник Андрей Савченко.

Личный состав полка связи, констатировал он, продолжает выполнять задачи по обеспечению устойчивой работы каналов, обмену открытой и закрытой информацией с использованием всех видов связи.

Данное мероприятие, дали понять в Минобороны РБ, является заключительным этапом практической подготовки связистов в нынешнем учебном году. В ходе учений была развернута система связи на новых и модернизированных средствах и комплексах, принятых на вооружение.

При этом особое внимание руководство учений уделяет исследованию вопросов "эффективности использования ресурса сети электросвязи специального назначения, ведомственных сетей связи предприятий и организаций в интересах управления войсками вооруженных сил Республики Беларусь", - говорится в сообщении военного ведомства.