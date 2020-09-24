Новости

Минэнерго и минфин обсудят механизмы финансирования газификации 21:00
Прокуратура Москвы утвердила обвинение за звание "вор в законе" 20:34
Минобороны сообщило о почти 11 900 выздоровевших от коронавируса 20:32
Борисов: Программа поддержки нефтесервиса заработает в 2020 году 20:28
Губернатор Подмосковья дал прогноз по срокам вакцинации от COVID-19 20:25
В Британии выявили рекордное с начала пандемии число случаев COVID-19 20:16
Кабмин рассмотрит либерализацию экспорта сжиженного природного газа 19:50
Россиянам стали чаще отказывать во въезде в Турцию 19:34
Ученые создали аэрогель, спасающий от кровопотери в "золотой час" 19:00
В отношении адвоката Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство 18:47
Двое мужчин похищали из столичных офисов сейфы и ценности 18:37
Лавров: РФ и Иран продолжат работу над энергетическими проектами 18:31
Академик объяснил стоимость препаратов от COVID-19 сложностью синтеза 18:20
Более 100 тысяч слушателей за рубежом получили цифровую поддержку российских вузов 18:11
Новостройки обогнали по цене "вторичку" в половине районов Москвы 18:09
Volkswagen заплатит бразильцам за диктатуру 17:58
В Шереметьево самолет столкнулся с машиной 17:44
Приложение поможет москвичам сообщать о нелегальной торговле 17:38
Минск: Резолюция Литвы в отношении БелАЭС носит политический характер 17:25
Стало известно, сколько денег в среднем россияне снимают в банкоматах 17:18
Власти Москвы оценили вероятность усиления ограничений из-за COVID-19 16:56
Минздрав Подмосковья опроверг информацию об усилении режима из-за коронавируса 16:52
Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 20:02
Рубрика: В мире

За взгляды - под запрет

Текст: Елена Бугайская
Российская газета - Федеральный выпуск № 216(8270)
Впервые с 70-х годов прошлого века в Финляндии запретили деятельность политической организации. Финское отделение "Северного движения сопротивления" не смогло отстоять свое "право на свободу высказываний".

Верховный суд запретил деятельность этой организации, имеющей отделения в Норвегии, Исландии, Дании, Финляндии, с координационным центром в Швеции. Партия ставила целью объединение этих стран в одну империю. По данным финского министерства внутренних дел, эта структура была организована по принципу парамилитарных формирований.

Финляндия вновь закроет границу со Швецией

С иском о ликвидации "Северного движения сопротивления" в Финляндии полицейское управление страны обратилось в суд еще в 2017 году. Поводом стало нападение одного из членов организации на прохожего во время акции неонацистов в центре Хельсинки. По данным местного телеканала YLE, он был осужден "за нанесение побоев и причинение смерти при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты "Северного движения сопротивления" построили свою защиту на записанном в конституции праве "передавать, распространять и получать информацию, взгляды, другие сведения без каких-либо препятствий этому". После серии апелляций в судах низших инстанций судьи верховного суда вынесли вердикт, что эта организация неоднократно нарушала закон и не признавала права человека. Однако, по данным телеканала, активисты "Северного движения сопротивления" были готовы к такому исходу и уже создали новую организацию "К свободе".

В мире Европа Финляндия

Главное сегодня

Мэрия Москвы попросит 5 тысяч компаний перевести сотрудников на "удаленку"
Путин выдвинут на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Как страны соревнуются в получении вакцины от коронавируса
Собор Парижской Богоматери восстановят по средневековым технологиям