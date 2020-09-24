Впервые с 70-х годов прошлого века в Финляндии запретили деятельность политической организации. Финское отделение "Северного движения сопротивления" не смогло отстоять свое "право на свободу высказываний".

Верховный суд запретил деятельность этой организации, имеющей отделения в Норвегии, Исландии, Дании, Финляндии, с координационным центром в Швеции. Партия ставила целью объединение этих стран в одну империю. По данным финского министерства внутренних дел, эта структура была организована по принципу парамилитарных формирований.

С иском о ликвидации "Северного движения сопротивления" в Финляндии полицейское управление страны обратилось в суд еще в 2017 году. Поводом стало нападение одного из членов организации на прохожего во время акции неонацистов в центре Хельсинки. По данным местного телеканала YLE, он был осужден "за нанесение побоев и причинение смерти при отягчающих обстоятельствах". Адвокаты "Северного движения сопротивления" построили свою защиту на записанном в конституции праве "передавать, распространять и получать информацию, взгляды, другие сведения без каких-либо препятствий этому". После серии апелляций в судах низших инстанций судьи верховного суда вынесли вердикт, что эта организация неоднократно нарушала закон и не признавала права человека. Однако, по данным телеканала, активисты "Северного движения сопротивления" были готовы к такому исходу и уже создали новую организацию "К свободе".