В Германии, где в четверг было выявлено 2143 новых случая заражения "короной", сразу два ключевых министра федерального правительства один за другим ушли на карантин из-за контактов с заболевшими.

Сначала самоизолировался глава МИД ФРГ Хайко Маас после того, как сотрудник службы безопасности дипведомства сдал положительный тест на COVID-19. И хотя сам Маас чувствует себя хорошо, ему пришлось отменить визит в Амман, где у министра ожидались переговоры с коллегами из Иордании, Египта и Франции. Уже на следующий день об уходе на "профилактический" карантин объявил министр экономики Германии Петер Альтмайер. Накануне он общался с представителем министерства торговли одной из стран ЕС, который, как выяснилось, прилетел на совещание в Берлин уже зараженным. Между тем в Брюсселе перенесли на октябрь саммит лидеров стран ЕС, которые с начала пандемии встречались очно лишь в июле. На встрече 24-25 сентября они собирались обсудить кризис между Турцией и Грецией, но вдруг на удаленку ушел глава Евросовета Шарль Мишель, чей охранник тоже слег с коронавирусом. А ведь в августе Мишель даже отложил собственную свадьбу с подругой жизни, матерью своих детей Амели Дербаудренгьен, чтобы не рисковать.