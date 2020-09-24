В Германии нашли 1500-летний гарем вождя для загробной жизни

В центральной Германии археологи обнаружили прекрасно сохранившуюся и не разграбленную гробницу вождя времен Великого переселения народов. Рядом с вельможей найдены останки шести женщин и большое количество артефактов, в том числе золотых украшений и инкрустированных стеклянных сосудов.

Археологическое открытие, как сообщает "Газета.Ru", было сделано при строительстве птицефермы около коммуны Брюккен-Хакпфюффель в провинции Саксония-Анхальт. Дабы защитить исторический памятник от разграбления археологи не сообщают его точного местонахождения.

Благодаря тому, что гробница находилась в засыпанной землей низине, глубиной около полутора метров, она оказалась не тронутой грабителями могил. Ученые датируют захоронение 480 - 530 годами нашей эры, то есть возрастом около 1500 лет.

В ходе раскопок археологи обнаружили гигантский бронзовый котел диаметром 13 футов (около 4 метров). Вокруг его находились останки шести женщин, похороненными в радиальном направлении, как стрелки часов. Историки предполагают, что они могли быть женами или наложницами, похороненного человека.

- Мы еще не нашли самого принца, но, может быть, его прах находится в бронзовом котле, - заявила Daily Mail археолог Сюзанна Фридрих и сообщила: котел поднят из земли единым блоком и будет тщательно проанализирован в лаборатории.

При раскопках также найдены останки 11 животных, в том числе быков, лошадей и собак. Найдены украшенная стеклянная чаша, золотая монета правителя Восточной римской империи Зенона, фибулы, несколько серебряных позолоченных зажимов для одежды, стальной меч и щит. Подобные украшения характерны для германских племен лангобардов, тюрингов или алеманнов.

Рядом могилой вождя также обнаружены еще 60 неповрежденных захоронений. Предполагается, что центральная погребальная камера была частью курганной гробницы германского вождя, а десятки окружающих могил добавлены позже.