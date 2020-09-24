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24.09.2020 10:58
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о запрете изымать питомцев за долги

Текст: Татьяна Замахина
Животные, которых отбирают у должников, нередко после этого живут в неподобающих условиях. Депутаты Госдумы решили защитить и питомцев, и их хозяев. Законопроект о запрете изымать домашних животных за долги внесли в ГД глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Кабмин поддерживает.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроектом предлагается запретить изымать питомцев по исполнительным документам.

Фото: iStock
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"В результате практики изъятия домашних животных негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных", - заявил журналистам Крашенинников. Виной тому - отсутствие требуемых условий для их содержания у органов власти и организаций, осуществляющих изъятие.

Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс. Пока в соответствующей статье упомянуты только сельскохозяйственные животные, на которых нельзя обращать взыскание. Теперь к ним могут добавиться и домашние. Если поправки будут приняты, это будет актом гуманизма к питомцам и приведет к "содержанию их в надлежащих условиях и эмоциональному благополучию их владельцев", заявил автор.

В пояснительной записке авторы напомнили, что еще в конце 2018 года законодатели определили, что животное не является "вещью", а является живым существом испытывающим эмоции, в том числе боль и страдания". Кроме того, была собрана статистика, согласно которой 83% граждан считают домашних животным членами своей семьи.

Инициаторы также напоминают, что за жестокое обращение с животными грозит до 5 лет лишения свободы. Так что они указывает еще один эффект от принятия законопроекта - это позволит оградить сотрудников органов госвласти и организаций, которые занимаются изъятием животных "из семьи", от наказания за возможные преступления в этой сфере.

К документу прилагается положительный отзыв правительства - кабмин при этом назвал ряд замечаний, которые авторы уже учли, обновив текст поправок.

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