В Испании суд отменил послабления осужденному зятю короля

Суд Балеарских островов отменил последние послабления, полученные зятем короля Испании Иньяки Урдангарином, отбывающим срок за мошенничество.

Ранее ему предоставили возможность проводить дневное время, как ему заблагорассудится, возвращаясь в тюрьму лишь на ночь. Подобную возможность предусматривают правила пенитенциарных учреждений Испании. В королевстве существует четыре режима отбывания наказания осужденными преступниками. Первый - самый жесткий, с максимальным ограничением свободы. Второй - обычный. Третий позволяет получить различные послабления. Четвертый приравнивается к условному наказанию. В начале сентября суд Вальядолида разрешил тюрьме Бриева, где отбывает свой срок Урдангарин, перевести его на третий режим. И вот спустя лишь три недели суд, в течение нескольких лет рассматривавший дело зятя короля, отменил решение своих коллег.

По мнению балеарского судьи, Урдангарин не отбыл половину своего срока, что должно было стать одним из обязательных условий для послабления режима отбывания наказания. К тому же само совершенное им преступление, за которое он был осужден (хищение 6 миллионов евро), было тщательно спланировано, это требует времени. И человек, придумавший сложную мошенническую схему, не мог так быстро исправиться и все еще представляет угрозу для общества.

Напомним, Иньяки Урдангарина обвинили в хищении около 6 миллионов евро. Супруг инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI, входил в состав руководства института Noos, некоммерческой организации, занимавшейся проведением различных спортивных мероприятий. Урдангарин и его партнер Диего Торрес убеждали администрации различных городов, а также автономных сообществ Балеарские острова, Валенсия и Мадрид подписывать договоры с этим институтом. Организация сильно завышала стоимость контрактов на проведение мероприятий, полученные средства направлялись в коммерческие фирмы, включая Aizoon, владельцами которой были инфанта Кристина и ее супруг.

Судебный процесс длился несколько лет. Дело возбудили в 2011 году, а окончательный вердикт по нему вынесли лишь в 2018-м. Изначально прокуратура Балеарских островов требовала назначить Урдангарину наказание в виде 19,5 лет тюремного заключения. Однако Верховный суд пиренейского королевства приговорил зятя короля Испании к значительно меньшему сроку - пяти годам и 10 месяцам лишения свободы. Примечательно, что тюремный срок оказался даже меньше, чем постановил суд предыдущей инстанции - суд Пальмы-де-Майорки приговорил Урдангарина к шести годам и трем месяцам лишения свободы, обвинение же хотело увеличить этот срок до десяти лет и обжаловало приговор.

При этом Урдангарину было разрешено самостоятельно определить место, где он будет отбывать наказание, и в результате он выбрал тюрьму в местечке Бриева провинции Авила, недалеко от Мадрида. Особую пикантность придает тот факт, что тюрьма женская. В ней есть лишь небольшой модуль, предназначенный для мужчин. До того, как там поселился Урдангарин, он пустовал.

Осенью 2019 года он получил возможность покидать стены тюрьмы, чтобы работать волонтером, ухаживая за инвалидами в центре для людей с ограниченными способностями в местечке Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Дважды в неделю его туда привозил специальный автомобиль.

Еще один бонус Урдангарин получил на прошлые рождественские праздники. Ему разрешили провести несколько дней с семьей. Возможность покинуть стены тюрьмы на столь долгий срок появилась у Урдангарина после того, как он отбыл четверть своего срока (531 день из пяти лет и 10 месяцев, к которым он был приговорен).