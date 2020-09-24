В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

Новости

Нарышкин: К своему юбилею полностью восстановлен ансамбль Тульского кремля 16:35
Путин высоко оценил команду президента Татарстана 16:33
Строителям компенсируют траты на профилактику коронавирусной инфекции 16:30
В Петербурге "бабье лето" побило 95-летний температурный рекорд 16:28
В Москве начали строить новую ветку метро 16:27
Оперштаб фиксирует рост заболеваемости коронавирусом в Москве 16:26
Адвокат избитого Широковым судьи попросил переквалифицировать дело 16:23
Путин призвал губернаторов уделить особое внимание развитию села 16:17
В Беларуси продолжаются учения войск связи 16:15
Группа "Кино" перенесла концерты на следующий год 16:13
На юго-западе Москвы в автомобиле нашли змею 15:59
Путин в пятницу посетит ЮФО, где идут учения "Кавказ-2020" 15:52
Сериал "Игра на выживание" продлен на второй сезон 15:43
В Петербурге коммунальным службам запретили закрашивать граффити 15:30
Суд ограничил срок ознакомления с делом экс-полицейских по делу Голунова 15:28
Путин призвал главу Приангарья навести порядок в лесной отрасли 15:24
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима 15:20
Путин пообещал Севастополю поддержку центра в решении острых проблем 15:14
В Петербурге трех участников расстрела инкассаторов осудили на 64 года 15:08
Пушков призвал развивать российские социальные сети 14:59
Путин обсудит реализацию нацпроектов на президиуме Госсовета 14:55
Собянин: Вакцинация медиков от COVID-19 развернута в 11 поликлиниках 14:49
Синоптики предупредили о возможных магнитных бурях в выходные 14:47
Нарушителям карантина в Турции может грозить тюремный срок 14:40
Власти утвердили предмет охраны бывшей городской усадьбы Бутурлиных 14:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
С каких вкладов приставы не имеют права списывать деньги
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
Вступил в силу закон о новом порядке поверки счетчиков
24.09.2020 15:32
Рубрика: В мире

В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

Текст: Любовь Проценко

24 сентября правительство Израиля приняло решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

Фото: iStock
Суперкомпьютер раскритиковал лицевые щитки как защиту от коронавируса

"В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны", - цитируют СМИ слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обращенные к членам правительства.

Новые ограничения начнут действовать с 25 сентября. Они рассчитаны на минимум две недели с возможным ослаблением.

Еще одно израильское СМИ, The Jerusalem Post, отмечает, что карантин будет более строгий, чем в марте. Так, по мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Вероятно, будет введен и запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.

Ожидается, что сократят до 20 человек участие людей в протестах и уличных молитвах с соблюдением дистанции в два метра, причем в пределах километра от дома.

Нарушителям карантина в Турции может грозить тюремный срок

Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.

По данным издания The Jerusalem Post, кабинет министров подготовил ряд рекомендаций, касающихся усиления мер борьбы с инфекцией по итогам восьми часов обсуждений. Решение о введении тотального карантина было принято к 06:30 четверга по местному времени (совпадает с мск). Позже рекомендации правительства будут вынесены на голосование в кнессете (парламенте Израиля).

Фото: Reuters
Британцев призвали работать удаленно и не рассчитывать на лучшее

Напомню, ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19 в Израиле вновь начали действовать 18 сентября. За последний месяц в стране резко обострилась эпидемиологическая ситуация. В начале пандемии Израиль относительно слабо пострадал от COVID-19. Власти быстро пресекли распространение вируса, введя ограничения. Однако после того, как их ослабили, вирус вновь начал распространяться. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тысяч случаев.

Общее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 206 тысяч, 1,3 тысячи инфицированных скончались.

В мире Ближний Восток Израиль Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали выдвижение Путина на Нобелевскую премию мира
"Перекресток" и "Магнолию" закрыли за нарушение масочного режима
В Совфеде поддерживают новую методику расчета МРОТ
Герман Греф официально объявил о новом бренде Сбербанка - "Сбер"
За сутки в России подтверждено 6595 случаев COVID-19 в 84 регионах
Как страны соревнуются в получении вакцины от коронавируса
Собор Парижской Богоматери восстановят по средневековым технологиям