В Израиле на две недели введут общенациональный карантин по COVID-19

24 сентября правительство Израиля приняло решение об ужесточении в стране режима общенационального карантина из-за роста случаев коронавируса COVID-19. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

"В последние два дня мы слышали от экспертов, что в случае, если мы не предпримем незамедлительные и трудные шаги, мы достигнем края бездны", - цитируют СМИ слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, обращенные к членам правительства.

Новые ограничения начнут действовать с 25 сентября. Они рассчитаны на минимум две недели с возможным ослаблением.

Еще одно израильское СМИ, The Jerusalem Post, отмечает, что карантин будет более строгий, чем в марте. Так, по мнению правительства, необходимо закрыть синагоги, а также несущественные предприятия и рынки, сократить количество маршрутов общественного транспорта. Вероятно, будет введен и запрет на публичные собрания, за исключением тех, что проходят в кругу семьи.

Ожидается, что сократят до 20 человек участие людей в протестах и уличных молитвах с соблюдением дистанции в два метра, причем в пределах километра от дома.

Синагоги, в соответствии с рекомендациями правительства, можно будет открыть только 27-28 сентября на время праздника Йом-Кипур (день покаяния, отпущения грехов) для небольших групп людей.

По данным издания The Jerusalem Post, кабинет министров подготовил ряд рекомендаций, касающихся усиления мер борьбы с инфекцией по итогам восьми часов обсуждений. Решение о введении тотального карантина было принято к 06:30 четверга по местному времени (совпадает с мск). Позже рекомендации правительства будут вынесены на голосование в кнессете (парламенте Израиля).

Напомню, ограничительные меры из-за коронавируса COVID-19 в Израиле вновь начали действовать 18 сентября. За последний месяц в стране резко обострилась эпидемиологическая ситуация. В начале пандемии Израиль относительно слабо пострадал от COVID-19. Власти быстро пресекли распространение вируса, введя ограничения. Однако после того, как их ослабили, вирус вновь начал распространяться. За последнюю неделю ежесуточный прирост случаев коронавируса в среднем составлял 7 тысяч случаев.

Общее число выявленных заражений COVID-19 в Израиле составляет более 206 тысяч, 1,3 тысячи инфицированных скончались.